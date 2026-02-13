Misión Artemis ¿Dónde ver en vivo el lanzamiento de Artemis II? Aquí puedes seguir todo sobre el cohete La NASA tiene programado el lanzamiento de Artemis II para 2026, de acuerdo con información oficial publicada en su sitio web; si deseas seguir este momento histórico, aquí te contamos dónde ver en vivo el despegue del cohete



El lanzamiento de la misión Artemis II se perfila como uno de los eventos espaciales más esperados de la década. Este proyecto marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años; la última ocasión en que los seres humanos estuvieron en la Luna fue en diciembre de 1972, durante la histórica misión Apolo 17.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) tiene programado el lanzamiento de Artemis II para 2026, de acuerdo con información oficial publicada en su sitio web. Por ello, si deseas seguir este momento histórico, aquí te contamos dónde ver en vivo el despegue del cohete.

Fecha estimada y avances previos al lanzamiento

El lanzamiento de Artemis II está previsto para principios de 2026, con una ventana tentativa que podría concretarse entre febrero y abril. Sin embargo, tras recientes pruebas técnicas y ensayos generales, la oportunidad más temprana de lanzamiento apunta ahora a marzo de 2026.

Durante un ensayo con circulación de combustible realizado el 3 de febrero, los ingenieros completaron diversas evaluaciones del sistema. Aunque la cuenta regresiva se detuvo a cinco minutos del final debido a un aumento en la fuga de hidrógeno líquido, los equipos lograron cumplir varios objetivos y recopilar datos clave; estos análisis permitirán realizar ajustes antes de intentar el lanzamiento definitivo.

La nave Orión y su tripulación

Artemis II será la primera misión tripulada del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y de la nave Orión. Esta misión se basa en el éxito de Artemis I, el vuelo sin tripulación realizado en 2022, y permitirá demostrar capacidades necesarias para futuras misiones al espacio profundo.

De acuerdo con la NASA, la nave Orión está diseñada para transportar astronautas a la Luna y traerlos de regreso de forma segura a la Tierra. En esta misión participarán cuatro tripulantes: Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión; el viaje tendrá una duración aproximada de 10 días.

¿Dónde ver en vivo el lanzamiento de Artemis II?

La NASA ofrecerá cobertura en tiempo real a través de sus plataformas oficiales. La transmisión podrá seguirse en NASA+, la plataforma de streaming gratuita disponible en web, aplicaciones móviles y dispositivos inteligentes. También se podrá ver en el canal oficial de YouTube de la NASA, así como en sus cuentas verificadas en redes sociales y en la señal de NASA TV.

La fecha exacta del lanzamiento será anunciada por la agencia conforme se acerque el momento.

En este enlace puedes seguir la transmisión en vivo sobre cómo está el cohete en tiempo real, para que no te pierdas ningún detalle.

