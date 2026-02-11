Espacio

Bola de fuego fue vista en cinco estados desde Illinois a Wisconsin; ¿Qué fue lo que se observó? La Nasa responde

Una bola de fuego que viajó 48 millas fue observada este martes desde cinco estados —Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, y Wisconsin— por testigos que reportaron el fenómeno a la Sociedad Americana de Meteoritos, informó la NASA.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video NASA permite el uso de celulares en el espacio: Astronautas podrán tomarse selfies en sus misiones

Una bola de fuego formada por un meteorito en la atmósfera fue observada este martes 10 de febrero 2026, desde cinco estados del medio oeste del país, reportó la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA).

El fenómeno fue visto desde Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, y Wisconsin. Según la NASA, fue visto inicialmente sobre Trinity, en Indiana y viajó 48 millas antes desintegrarse sobre la ciudad de Laura, en Ohio.

Fue registrado a las 11:32 PM ET, y más de 120 testigos del periplo del meteorito enviaron sus reportes a la Sociedad Americana de Meteoros.

Se calcula que el objeto se desplazó a una velocidad de 29,000 millas por hora, con una altitud entre las 48 millas y las 27 millas, antes de desintegrarse en Ohio.

La velocidad relativamente lenta sugiere que el objeto que produjo el meteoro era un pequeño fragmento de un asteroide

En algunos videos y fotos enviados por testigos a la Sociedad Americana de Meteoros puede observarse una esfera sumamente brillante que ilumina parte del firmamento, mientras se desplaza por el cielo.

La NASA también aclaró que esta bola de fuego no estaba relacionada con ninguna lluvia de meteoritos activa.

Esta fotografía del meteoro cruzando el cielo sobre Cheliábinsk, Rusia, el 15 de febrero de 2013, fue tomada por un habitante local, M. Ahmetvaleev. El pequeño asteroide tenía entre 56 a 66 pies de ancho.
Imagen NASA

¿Qué es una bola de fuego?

Los bólidos y las bolas de fuego son términos astronómicos que designan meteoros excepcionalmente brillantes, tan espectaculares que pueden verse en un área muy extensa.

Una bola de fuego es un meteoro inusualmente brillante que alcanza una magnitud visual de -3 o más cuando se observa en el cenit del observador.

Los objetos que causan bolas de fuego pueden superar el metro de tamaño. Las bolas de fuego que explotan en la atmósfera se denominan técnicamente bólidos , aunque los términos bola de fuego y bólido se suelen usar indistintamente, explica la NASA.

Los objetos que causan bolas de fuego no suelen ser lo suficientemente grandes como para sobrevivir intactos a su paso por la atmósfera terrestre, aunque a veces se recuperan fragmentos, o meteoritos, en el suelo.

EspacioFenómenos NaturalesMeteoritosNoticias

