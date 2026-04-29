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Wilfredo, niño venezolano de 10 años, enfrenta solo proceso de deportación en corte de inmigración en Houston

Autoridades intentan definir su deportación a Ecuador, país donde no tiene familia, según su tutora legal.

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Por:N+ Univision
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Video Solo contra la deportación: Niño venezolano de 10 años lucha sin abogados para evitar su expulsión del país

Wilfredo, un niño Venezolano de 10 años, quien enfrenta un proceso de deportación sin un abogado, se presentó en la corte de inmigración solo, pues su madre, Nexoli Gómez, fue detenida hace varios meses durante de una parada de tráfico en Houston, Texas.

En exclusiva a N+Univisión, el pequeño cuenta cómo fue el proceso de estar en la corte y da detalles del proceso que enfrenta.

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"Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte", compartió Wilfredo al presentarse ante un juez sin representación legal.

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Wilfredo es originario de Venezuela. Él y su mamá tienen un caso de asilo pendiente, pero tras la detención de Nexoli, Marife Mosquera, ex jefa de la madre del niño, es su tutora legal del pequeño.

Mosquera compartió que hace unos días llegó llegó una carta de que trataron de darle deportación a Ecuador a Wilfredo y el no tiene ninguna familia allá, además le informaron que debido a la detención de la madre, el caso de Wilfredo es ahora independiente.

“Uno de los miedos es que ICE lo absorba a el y que lo tenga que meter a una detención o que sea deportado”, declaró Mosquera.

Según expertos legales, niños de tan solo 4 años de edad están siendo obligados a comparecer repetidamente ante los tribunales de inmigración y a proporcionar actualizaciones de sus casos en plazos cortos, a veces sin representación legal, como es la situación de Wilfredo.

Mientras tanto, Wilfredo extraña a su mama, ha bajado mucho de peso y su rendimiento escolar no es el mismo.

“Ella me animaba mucho, todavía me sigue animando, pero no es lo mismo”, dijo el pequeño de 10 años.

Por su parte, Marife Mosquera compartió que solicitió pidió información de la solicitud del departamento de seguridad nacional para deportar Wilfredo a Ecuador y seguimos esperando una respuesta.

Video Agentes de ICE arrestan a ciudadana y esposo mexicano, frente a sus hijos en Asbury Park, NJ
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