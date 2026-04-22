Noticias Misterioso vuelo a Cuba destapa caso del FBI por menor en disputa de custodia y caso transgénero El arribo de un Boeing 757 del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Cuba, sin anuncio oficial, dejó más preguntas que respuestas; la aeronave, que partió de Virginia, aterrizó en la isla el lunes 20 de abril de 2026, en medio de especulaciones sobre tensiones políticas y posibles acciones de la administración de Donald Trump

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El arribo de un Boeing 757 del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Cuba, sin anuncio oficial, dejó más preguntas que respuestas; la aeronave, que partió de Virginia, aterrizó en la isla el lunes 20 de abril de 2026, en medio de especulaciones sobre tensiones políticas y posibles acciones de la administración de Donald Trump.

Durante horas, el silencio de las autoridades alimentó versiones cruzadas, hasta que la explicación reveló una historia marcada por una disputa familiar y un caso de transición de género.

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¿Por qué un avión de EEUU aterrizó en Cuba?

Una investigación de The New York Times reveló que dicha actividad inusual tenía como objetivo recuperar a un niño estadounidense de 10 años que había sido sacado del país. El caso no solo involucraba un presunto secuestro parental, sino también una disputa profunda sobre identidad de género y decisiones médicas.

Documentos judiciales indican que el menor, descrito como “varón biológico” que se identificaba como mujer, fue llevado fuera de Estados Unidos por dos mujeres, una de ellas madre trans y con custodia compartida. Las autoridades sostienen que el traslado incluyó Canadá y México antes de llegar a Cuba, y que existía la preocupación de que el niño fuera sometido a un procedimiento de transición de género antes de la pubertad.

Un operativo como poco común

Investigadores federales detallaron que el plan incluyó movimientos financieros, rutas internacionales y preparativos logísticos que apuntaban a una salida definitiva del país. Familiares del menor y autoridades señalaron tensiones previas sobre decisiones médicas relacionadas con la identidad de género del niño, un tema que ya formaba parte del conflicto entre los padres.

El Buró Federal de Investigaciones ( FBI) en coordinación con autoridades cubanas, logró localizar al menor y ejecutar su recuperación. El niño fue devuelto a su madre biológica en Utah, mientras que las dos mujeres fueron detenidas y trasladadas a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

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El uso de un avión oficial para este tipo de operativo llamó la atención por lo inusual. El caso, además, puso en el centro una disputa familiar que fue creciendo hasta involucrar decisiones sobre la identidad de género del menor y cruzar varios países antes de resolverse.