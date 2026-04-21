Guerra Guerra en Medio Oriente provoca alza de precios en condones Retrasos en transporte marítimo extienden tiempos de entrega hasta dos meses en mercados clave como Estados Unidos y Europa.

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El fabricante malasio Karex Bhd, el mayor productor mundial de condones, anticipó un incremento de entre 20% y 30% en sus precios, ante las interrupciones en la cadena de suministro derivadas del conflicto con Irán y el aumento de costos de producción.

La compañía advirtió que los ajustes podrían ser aún mayores si las afectaciones logísticas continúan en los próximos meses.

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"La situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados. (...) No nos queda más remedio que repercutir los costes a los clientes en este momento", afirmó Goh.

El director ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat, explicó a Reuters que la empresa enfrenta un aumento simultáneo en la demanda de condones, mientras que los retrasos en el transporte han reducido los niveles de inventario de sus clientes.

Karex produce más de 5,000 millones de preservativos al año y abastece a marcas globales como Durex y Trojan, además de programas de salud pública como el Servicio Nacional de Salud británico y proyectos de ayuda internacional de Naciones Unidas.

El fabricante forma parte de una lista creciente de empresas del sector médico que enfrentan presiones en la cadena de suministro, debido a las tensiones en Medio Oriente que afectan el flujo de energía y petroquímicos esenciales.

Desde el inicio del conflicto a finales de febrero, la empresa ha registrado incrementos en los costos de materias primas como caucho sintético y nitrilo, así como en materiales de empaque y lubricantes.

Dijo que Karex tiene suministros suficientes para los próximos meses y está tratando de aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda, ya que las reservas mundiales de preservativos han disminuido significativamente tras recortes en programas de ayuda internacional.

La demanda de condones ha aumentado alrededor de un 30% este año, mientras que las interrupciones en los envíos han agravado la escasez global.

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Los tiempos de entrega hacia mercados como Europa y Estados Unidos se han extendido de un mes a casi dos.

"Estamos viendo muchos más preservativos que, de hecho, se encuentran en buques que no han llegado a su destino, pero que son muy necesarios", dijo Goh, quien agregó que muchos países en desarrollo enfrentan escasez de inventario debido a los retrasos en la distribución.