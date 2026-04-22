Servicio de Inmigración y Ciudadanía EEUU (USCIS)

¿Dónde hacer el examen de ciudadanía 2026? Sedes, costo y qué necesitas para aprobar

No todas las personas pueden presentar este examen. Para iniciar el proceso, es necesario cumplir con los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los cuales te los decimos aquí

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En Estados Unidos, el examen de ciudadanía se realiza en oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), conocidas como field offices, a donde los solicitantes son citados según su lugar de residencia.

Estas oficinas están distribuidas en distintas ciudades del país. Por ejemplo, hay sedes en Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago y Miami, entre otras. El sistema asigna automáticamente la oficina más cercana una vez que se envía la solicitud de naturalización.

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¿Quién puede presentar el examen?

No todas las personas pueden presentar este examen. Para iniciar el proceso, es necesario cumplir con los requisitos de l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. El principal es ser residente permanente legal (tener “green card”) y haber vivido en el país al menos cinco años, o tres si se está casado con un ciudadano estadounidense.

Además, el solicitante debe tener mínimo 18 años, demostrar buen carácter moral, haber permanecido físicamente en Estados Unidos el tiempo requerido y comprobar conocimientos básicos de inglés, salvo algunas excepciones. También debe acreditar conocimientos sobre historia y gobierno del país.

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¿Cómo es el examen de ciudadanía?

El día de la cita, la persona acude a la sede indicada. Ahí, un oficial realiza la entrevista y aplica el examen como parte del proceso de naturalización.

La prueba se divide en dos partes, inglés y educación cívica. En la primera se evalúa si el solicitante puede hablar, leer y escribir en un nivel básico. En la segunda, responde preguntas sobre historia, gobierno y derechos en Estados Unidos.

En cuanto al puntaje, depende de la versión del examen. En el formato más reciente, el oficial puede hacer hasta 20 preguntas y se deben responder correctamente al menos 12 para aprobar. En el esquema anterior, eran hasta 10 preguntas y se requerían mínimo 6 aciertos.

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¿Cuánto cuesta el trámite?

El costo del proceso de ciudadanía ronda entre 710 y 760 dólares, dependiendo de si se realiza en línea o en formato físico. Existen reducciones o exenciones en algunos casos, según la situación económica del solicitante.

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¿Qué pasa si no paso el examen?

Si el solicitante no aprueba alguna parte del examen, no pierde automáticamente su oportunidad de obtener la ciudadanía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos permite una segunda oportunidad para repetir únicamente la sección que haya fallado, ya sea inglés o educación cívica.

Esta segunda prueba suele programarse entre 60 y 90 días después de la primera entrevista. Si la persona vuelve a no aprobar, su solicitud puede ser rechazada, aunque tiene la opción de volver a iniciar el proceso presentando una nueva solicitud en el futuro.

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