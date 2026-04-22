Noticias Influencer MAGA creada con IA se vuelve viral y genera miles de dólares a costa de hombres solitarios en internet La influencer digital logró ingresos a partir de contenido viral y suscripciones en plataformas para adultos, pero en realidad era un joven estudiante de la India

Video Inteligencia Artificial, ¿Peligro para el Mundo?

Un estudiante de medicina de 22 años en el norte de India encontró en la inteligencia artificial una forma inesperada de generar ingresos: crear una influencer ficticia con discurso político conservador dirigida al público estadounidense.

El joven, quien pidió ser identificado como Sam para no afectar su carrera ni su estatus migratorio, había probado distintas formas de ganar dinero en internet —desde vender apuntes hasta crear contenido en YouTube— sin mucho éxito. Fue hasta que decidió experimentar con herramientas de IA como Google Gemini que encontró una fórmula rentable.

PUBLICIDAD



De acuerdo con WIRED, en un inicio, Sam publicó imágenes genéricas de una mujer atractiva en Instagram, pero el contenido pasó desapercibido.

Al pedir orientación al chatbot, recibió una respuesta que cambiaría su estrategia: "Si creas una "chica guapa" genérica, compites con millones de modelos más".

Tras analizar distintas opciones, el propio sistema sugirió un enfoque más específico. De acuerdo con una transcripción proporcionada por Sam, Gemini identificó el nicho MAGA como una oportunidad, al considerarlo un truco efectivo y señalar que el público conservador (especialmente los hombres mayores en EEUU suele tener mayores ingresos disponibles y es más leal.

Con esa guía, en enero pasado creó a “ Emily Hart”, una supuesta enfermera con rasgos similares a la actriz Jennifer Lawrence. En su cuenta de Instagram, el personaje combinaba imágenes generadas por IA —pescando, consumiendo cerveza o en campos de tiro— con mensajes políticos provocadores.

Entre ellos: "Si quieres una razón para dejar de seguirme: Cristo es rey, el aborto es asesinato y todos los inmigrantes ilegales deben ser deportados" y "Punto de vista: Na ciste con inteligencia, pero te identificas como liberal".

Aunque nunca ha vivido en Estados Unidos, Sam adoptó activamente ese discurso para posicionar al personaje.

“Todos los días escribía algo a favor del cristianismo, de la Segunda Enmienda, en contra de la vida, en contra del aborto, en contra de la ideología woke y en contra de la inmigración”, explicó.

PUBLICIDAD

El resultado fue inmediato.

“Cada Reel que publicaba obtenía 3 millones, 5 millones, 10 millones de visitas. Al algoritmo le encantaba”, afirmó.

En cuestión de semanas, la cuenta superó los 10 mil seguidores y comenzó a generar ingresos a través de suscripciones en Fanvue y la venta de mercancía temática.

“Le dedicaba entre 30 y 50 minutos al día y ganaba un buen sueldo para ser estudiante de medicina”, señaló.

“En India, ni siquiera en trabajos profesionales se puede ganar tanto dinero. No he visto una forma más fácil de ganar dinero online”, explicó.

Perfiles similares, generalmente mujeres jóvenes con estética cuidada y mensajes conservadores, han proliferado en redes sociales. Estos personajes suelen aparecer como policías, enfermeras o figuras vinculadas a servicios públicos, reforzando su credibilidad ante la audiencia.

Además, la falta de regulación efectiva permite que muchas de estas cuentas no identifiquen su origen artificial, lo que dificulta que los usuarios distingan entre contenido real y generado.