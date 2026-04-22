Noticias ¿De qué habla el pasaje bíblico que leyó el presidente Donald Trump? Este pasaje desde hace décadas atrás se ha recitado en mítines, servicios religiosos y actos. Por lo general, lo han citado quienes piensan que Estados Unidos se fundó como una nación cristiana

Video El presidente Trump participa en maratón de lectura de la Biblia y recita pasaje

El martes 21 de marzo, el presidente Donald Trump leyó un pasaje bíblico en un maratón de lectura de la Biblia en medio de la controversia entre el papa León XIV y el conflicto en Oriente Medio.

El pasaje desde hace décadas atrás se ha recitado en mítines, servicios religiosos y actos. Por lo general, lo han citado quienes piensan que Estados Unidos se fundó como una nación cristiana.

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¿Cuál es el pasaje bíblico que leyó Trump?

El pasaje bíblico que leyó el mandatario republicano salió del versículo 14 del séptimo capítulo del Segundo Libro de Crónicas, un libro de la parte hebrea (Antiguo Testamento) de la Biblia.

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

El contexto de este versículo está alejado de lo que es ahora Estados Unidos, ya que hace 3000 años, en el antiguo Israel, el rey Salomón rezó para pedir misericordia por los futuros pecadores, si es que eran castigados con algún desastre natural y militar. En el caso de que las personas optaran por arrepentirse, Dios les ayudaría.

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El pasaje en el asalto al Capitolio

En el asalto al Capitolio en el año 2021, Couy Griffin, fundador de Cowboys for Trump, rezó el pasaje de Crónicas ante todos los simpatizantes del ahora presidente de los Estados Unidos con un megáfono.

“Es una declaración poderosa que haya decidido leer ese pasaje”, declaró Bunni Pounds, fundadora de Christians Engaged.

Kaylor, autor de “The Bible According to Christian Nationalists”, dice que este versículo “no se trata de Estados Unidos”, ya que es una promesa hecha a una persona en un momento en particular, y afirmó que no funciona sacarlo de contexto para aplicarlo al que uno quiera.