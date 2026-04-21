Noticias Estudiante chino es acusado de fotografiar aviones militares de EEUU en Nebraska El FBI afirmó que el joven tomó imágenes de aeronaves de reconocimiento y mando en la Base Aérea Offutt.

Video Trump despliega poderío militar en el Golfo Pérsico y rechaza disculparse con el papa León XIV

Un estudiante universitario de China ha sido acusado de tomar fotografías ilegalmente de aviones militares estadounidenses en Nebraska durante un viaje por carretera que abarcó varios estados e incluyó una parada en una base de la Fuerza Aérea en Dakota del Sur.

Tianrui Liang, de 21 años, fue arrestado el 7 de abril en un aeropuerto de Nueva York mientras intentaba salir de Estados Unidos con destino a Glasgow, Escocia —donde asiste a la universidad—, según informó el FBI en un documento judicial.

PUBLICIDAD

Liang admitió haberse bajado de un automóvil en una vía pública a finales de marzo y haber tomado fotografías de un RC-135 —un avión de reconocimiento— y de un E-4B en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, cerca de Omaha, señaló el FBI.

El E-4B, conocido como "Nightwatch" (Vigía Nocturno), puede servir como centro de mando aerotransportado para el presidente y los oficiales militares en situaciones de emergencia, de acuerdo con la Fuerza Aérea.

El FBI indicó que es ilegal fotografiar o realizar bocetos de instalaciones de defensa sin la debida autorización. No obstante, existen imágenes de ambos aviones disponibles en internet.

Liang declaró a los investigadores que consideraba "legal tomar fotografías del cielo, pero que sabía que era ilegal fotografiar los aviones que se encontraban en tierra", según informó el FBI.

Añadió que las imágenes eran para su colección personal, precisó la agencia.

El abogado de Liang, Jeff Thomas, declinó hacer comentarios este martes. Liang aún no ha comparecido ante el tribunal federal en Omaha.

Liang voló a Vancouver, Columbia Británica (Canadá), el 26 de marzo, donde se reunió con un amigo que es estudiante universitario en Nueva York, informó el FBI. Ambos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos por el estado de Washington; posteriormente, Liang condujo solo para visitar la Base de la Fuerza Aérea Ellsworth en Dakota del Sur, según consta en la declaración jurada. El FBI señaló que Liang también tenía interés en visitar la Base de la Fuerza Aérea Tinker en Oklahoma.

PUBLICIDAD

Se han presentado otros casos similares contra estudiantes universitarios de origen chino relacionados con sitios militares.

Cinco hombres fueron acusados de mentir e intentar borrar sus huellas tras ser interceptados en la oscuridad, en 2023, cerca de una instalación militar en Michigan donde miles de personas se habían congregado para realizar ejercicios de entrenamiento. Los acusados se habían graduado de la Universidad de Michigan y, al parecer, regresaron a China meses antes de que se presentaran los cargos en su contra; hasta la fecha, no han comparecido ante los tribunales.

En 2020, dos ciudadanos chinos que cursaban maestrías en la Universidad de Michigan fueron condenados a prisión por tomar fotografías ilegalmente en una estación aeronaval en Key West, Florida.