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Muere conductor venezolano tras sufrir un infarto durante una revisión de policía en Florida

El hombre, identificado como Ray Barraez, de 50 años, trabajaba como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido por una falla en la luz de la placa de su vehículo; el hecho quedó registrado por la cámara corporal del oficial que realizó la intervención

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Por:N+ Univision
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Video Liberan a inmigrante venezolano tras 19 meses detenido en centro ICE de Adelanto

Un inmigrante venezolano perdió la vida la noche del sábado 18 de abril de 2026 en el condado Seminole de Florida, durante una revisión de tránsito rutinaria. El hombre, identificado como Ray Barraez, de 50 años, trabajaba como conductor de la plataforma digital.

El conductor fue interceptado por un agente policial mientras realizaba su jornada laboral nocturna. Debido a que no hablaba inglés, el oficial procedió a solicitarle sus documentos para verificar su situación. Ray Barraez, que se encontraba con un proceso de asilo pendiente, comenzó a mostrar signos de afectación física, lo que derivó en una situación de emergencia en el lugar. En medio de la inspección, Barraez presentó dificultades para respirar, por lo que los pasajeros que viajaban con él lo ayudaron a descender del vehículo y solicitaron asistencia médica. El oficial que efectuó la detención también intervino brindando primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia.

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Pese a los intentos por estabilizarlo, el conductor falleció en el sitio. El momento fue captado en video por la cámara corporal del agente y por una cámara de video que el conductor venezolano tenía instalada dentro del vehículo; ambos videos comenzaron a viralizarse en redes sociales desde la mañana del domingo.

La esposa de Ray Barraez declaró a los medios de comunicación que su esposo padecía hipertensión y que habría sufrido un infarto tras experimentar un ataque de pánico, dado que su situación migratoria se encontraba en un proceso abierto de asilo. Según su testimonio, el temor a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas influyó en la crisis que lo llevó a la muerte.

Versión oficial de la policía

El Departamento de Policía de Casselberry, en el condado Seminole, informó que el hombre sufrió una emergencia médica mientras se desarrollaba una revisión de tránsito rutinaria. El caso ha tomado visibilidad tras la circulación del video del incidente, en el que se observa el desarrollo de los hechos.

Video Crisis económica persiste en Venezuela tras el mandato de Delcy Rodríguez | Análisis
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