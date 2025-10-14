Ejecutan con inyección letal a un reo de Missouri condenado por el asesinato de un policía estatal en 2005

Video Sin últimas palabras: ejecutan con la inyección letal a hombre acusado de asesinar a la expareja de su novia

Un hombre de Missouri fue ejecutado este martes tras haber sido condenado por la muerte de un patrullero estatal hace más de 20 años.

Lance Shockley fue condenado por haber asesinado al sargento de la patrulla de caminos del estado de Missouri, Carl Dewayne Graham Jr., en marzo de 2005.

Shockley, de 48 años, recibió una inyección letal en la prisión estatal de Bonne Terre, Missouri.

Fue declarado muerto a las 18:13 tras recibir una inyección letal en la prisión estatal de Bonne Terre.

Su ejecución fue una de las dos programadas para la noche del martes en Estados Unidos. En Florida, Samuel Lee Smithers, de 72 años, recibió la inyección letal por haber matado a dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un estanque rural en 1996.

Lance Shockley quería que su hija fuera su asesora espiritual durante la ejecución

Los abogados de Shockley habían pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que detuviera la ejecución, argumentando que se violaban sus derechos de la Primera Enmienda, ya que el Departamento de Correcciones de Missouri prohibía que su hija fuera su asesora espiritual durante la ejecución.

En marzo de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos había dictaminado que los estados debían permitir que los asesores espirituales acompañaran a los condenados a muerte en la cámara de ejecución.

Sin embargo, las autoridades de Missouri argumentaron que la política penitenciaria estatal impedía que los familiares tuvieran contacto directo con los reclusos durante una ejecución, debido a preocupaciones de seguridad sobre una posible interferencia en el proceso.

El gobernador republicano Mike Kehoe rechazó el lunes la solicitud de clemencia de Shockley.

“La violencia contra quienes arriesgan sus vidas cada día para proteger nuestras comunidades nunca será tolerada. Missouri se mantiene firme junto a nuestros hombres y mujeres uniformados”, dijo Kehoe en un comunicado.

Así fue el crimen que cometió Lance Shockley y por el que fue condenado a pena de muerte

Los fiscales dijeron que Shockley esperó durante horas cerca de la casa del patrullero en Van Buren, al sureste de Missouri, antes de dispararle con un rifle y una escopeta después de que Graham saliera de su vehículo patrulla.

Las autoridades señalaron que Shockley había disparado contra Graham porque el patrullero estatal lo estaba investigando por homicidio involuntario tras haber huido de la escena de un accidente en el que murió su mejor amigo.

Los fiscales afirmaron que Shockley había tomado prestado el Pontiac Grand Am rojo de su abuela, visto cerca de la casa de Graham el día del asesinato.

Según los fiscales, Shockley primero le disparó a Graham con un rifle, seccionándole la médula espinal y provocándole una caída al suelo que le fracturó el cráneo.

Luego, Shockley se acercó a Graham y le disparó en el rostro y el hombro con una escopeta. Shockley poseía un rifle calibre .243, y se recuperaron balas del mismo calibre del cuerpo de Graham.

Fragmentos de bala encontrados en la propiedad del tío de Shockley coincidieron con los proyectiles recuperados del cuerpo del patrullero, según documentos judiciales presentados por la oficina del fiscal general de Missouri.

¿Por qué Lance Shockley insistía en su inocencia?

El abogado Jeremy Weis dijo que los fiscales no presentaron evidencia directa que vinculara a Shockley con el asesinato.

“El caso del Estado permaneció circunstancial”, dijo Weis la semana pasada durante un foro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri en el que se discutió el caso.

“Nunca se encontraron las armas homicidas. Hubo desacuerdos entre los expertos en balística contratados por la fiscalía”.

Los abogados de Shockley también afirmaron que otros testigos ubicaron a su cliente a unas 14 millas de la casa de Graham en el momento en que los fiscales sostenían que estaba al acecho cerca de la vivienda del patrullero.

Los fiscales dijeron que Shockley había preguntado dónde vivía Graham antes del asesinato y que intentó deshacerse de una caja de municiones calibre .243 aproximadamente en la misma época, según documentos judiciales.

Los fiscales sostuvieron que incluso si se obtenían resultados de ADN favorables, “estos no tenderían a socavar la condena de Shockley”.

Shockley se convirtió en la primera persona ejecutada ese año en Missouri. La última ejecución en el estado había sido el 3 de diciembre, cuando Christopher Collings recibió una inyección letal por haber agredido sexualmente y asesinado a una niña de 9 años.

