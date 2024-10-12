Cómo las mentiras de Trump y otros republicanos sobre los huracanes desencadenaron amenazas contra meteorólogos

Video Antes y después: imágenes satelitales muestran el destructivo paso del huracán Milton en Florida

Meteorólogos en todo el país están recibiendo amenazas de muerte tras combatir las múltiples teorías conspirativas y falsedades que han surgido en relación al paso de los huracanes Helene y Milton, dos de los ciclones más destructivos que han golpeado el sureste del país.

La amplia gama de informaciones falsas va desde engaños de tono político sobre la falta de capacidad de FEMA para ayudar a los damnificados de las tormentas, hasta demenciales teorías conspirativas que indican que los huracanes fueron creados por tecnología humana y dirigidos para atacar ciertos estados.

“Asesinar meteorólogos no detendrá los huracanes”

La mayoría de las teorías conspirativas y falsedades en relación a los huracanes surgieron tras la llegada de Helene y luego Milton, y después de que Trump fue desmentido por los gobernadores republicanos de los estados afectados, tras afirmar que ellos no habían podido contactar al presidente Joe Biden con sus solicitudes de ayuda.

Los gobernadores Brian Kemp, de Georgia, y Henry McMaster, de Carolina del Sur, fueron enfáticos al afirmar que la respuesta del gobierno federal había sido rápida y efectiva y que estaban agradecidos por ella.

Después de ese episodio comenzaron a surgir una serie de falsedades y amenazas de tal magnitud que han entorpecido la capacidad de ayudar a las comunidades afectadas por huracanes, según la administradora de Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell.

La meteoróloga de Michigan Katie Nickolaou, quien ha sido blanco de ataques en las redes sociales, incluyendo amenazas contra su vida, escribió en X, antes Twitter, que “asesinar meteorólogos no detendrá los huracanes”.

“ No puedo creer que haya tenido que escribir eso”, agregó la meteoróloga.

La publicación de Nickolaou estuvo acompañada de una captura de pantalla de una amenaza que decía: “Detengan la respiración de quienes los crearon y de sus afiliados”, en relación a los huracanes.

Nickolaou, dijo a The Guardian que son precisamente los meteorólogos quienes han tenido que enfrentar la mayor parte de la desinformación, que incluye errores sin consecuencia como afirmar que hay huracanes de categoría 6 cuando la escala Saffir-Simpson se detiene en la categoría 5, hasta mentiras peligrosas que los señalan como cómplices del gobierno en la creación de huracanes, por lo que deberían ser asesinados y sus equipos destruidos.

“Nunca he visto que una tormenta genere tanta desinformación, simplemente hemos estado apagando incendios de información errónea en todas partes”, dijo Nickolaou citada por The Guardian.

El meteorólogo Matthew Cappucci, radicado en Washington DC, dijo que ha recibido cientos de mensajes de personas que lo acusan de modificar el clima para crear huracanes con láseres espaciales.

“Para mí, publicar un pronóstico de huracán y que la gente me acuse de crear el huracán trabajando para alguna entidad secreta Illuminati es decepcionante y angustiante, y está resultando en una disminución de la confianza del público”, dijo Cappucci a la revista Rolling Stone.

Por su parte, el meteorólogo de Alabama James Spann dijo que él también se ha enfrentado a una avalancha de amenazas que le advertían: “Deja de mentir acerca de que el gobierno controla el clima o no”.

En qué consiste la desinformación sobre los huracanes

Después de ser desmentido por los gobernadores de los estados afectados, Trump afirmó que FEMA se había quedado sin dinero para socorrer a los sobrevivientes de las tormentas porque lo había gastado ayudando a inmigrantes ilegales. Una afirmación falsa que ha sido desmentida por Criswell así como por altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Las afirmaciones falsas de Trump fueron seguidas por falsedades emitidas por algunos de sus aliados señalando al gobierno de Biden de controlar los huracanes.

“ El huracán Helene fue un ATAQUE causado por la manipulación del clima”, de acuerdo a un video compartido por Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump.

Por su parte la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, afirmó en X que el gobierno tiene la capacidad de “controlar el clima”. “Es ridículo que alguien mienta y diga que no se puede hacer”.

Biden respondió a las afirmaciones de Trump y sus aliados calificándolas de “más que ridículas”, y haciendo un llamado para que las detengan. “Es muy estúpido. Tiene que parar”, dijo el presidente.

Biden señaló directamente a Trump por la “avalancha de mentiras” relacionada a los huracanes, recomendando al expresidente que “consiga qué hacer con su vida”.

