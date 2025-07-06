El Centro Nacional de Huracanes está perdiendo tres satélites: un meteorólogo explica las consecuencias

Video Temporada de huracanes 2025: ¿por qué se espera que sea más activa de lo normal? Te explicamos

A unas 600 millas de la costa oeste de África, grandes grupos de tormentas eléctricas comienzan a organizarse en tormentas tropicales cada temporada de huracanes. Aún no están dentro del alcance de los vuelos del avión cazahuracanes, por lo que los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes dependen de los satélites meteorológicos para observar estas tormentas y transmitir información sobre su ubicación, estructura e intensidad.

Los datos satelitales ayudan a los meteorólogos a crear pronósticos del tiempo que mantienen la seguridad de aviones y barcos y preparan a los países para la posible llegada de un huracán. Ahora, los meteorólogos están a punto de perder el acceso a tres de esos satélites.

El 25 de junio de 2025, el gobierno de Donald Trump emitió un aviso de cambio de servicio anunciando que el Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa (DMSP) y el Centro de Meteorología Numérica y Oceanografía de la Flota de la Armada suspenderán la recopilación, el procesamiento y la distribución de todos los datos del DMSP. La suspensión de los datos se pospuso hasta el 31 de julio a petición del jefe de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA.

Soy meteorólogo y estudio los relámpagos en los huracanes. Además, colaboro en la capacitación de otros meteorólogos para monitorear y pronosticar ciclones tropicales. A continuación, explico cómo los meteorólogos utilizan los datos del DMSP y por qué les preocupa perderlos.

Observando el interior de las nubes

En su forma más básica, un satélite meteorológico es una cámara digital de alta resolución en el espacio que toma imágenes de las nubes en la atmósfera.

Estas son las imágenes satelitales que se ven en la mayoría de las transmisiones meteorológicas de televisión. Permiten a los meteorólogos ver la ubicación y algunos detalles de la estructura de un huracán, pero solo durante el día.

Los meteorólogos pueden utilizar datos satelitales infrarrojos, similares a los de una cámara termográfica, a cualquier hora del día para detectar las temperaturas más bajas en la cima de las nubes, destacando las zonas con las velocidades del viento y las precipitaciones más altas.

Sin embargo, si bien las imágenes satelitales visibles e infrarrojas son herramientas valiosas para los pronosticadores de huracanes, solo ofrecen una imagen básica de la tormenta. Es como si un médico diagnosticara a un paciente tras un examen visual y le tomara la temperatura.

Para obtener diagnósticos más precisos, los meteorólogos se basan en los satélites DMSP. Los tres satélites orbitan la Tierra 14 veces al día con instrumentos especiales de captación de imágenes/sonda de microondas con sensor (SSMIS). Estos permiten a los meteorólogos observar el interior de las nubes, de forma similar a como una resonancia magnética en un hospital observa el interior del cuerpo humano. Con estos instrumentos, los meteorólogos pueden localizar con precisión el centro de baja presión de la tormenta e identificar señales de intensificación.

La localización precisa del centro de un huracán mejora los pronósticos de su trayectoria futura. Esto permite a los meteorólogos generar alertas, avisos y evacuaciones de huracanes más precisos.

Los pronósticos de la trayectoria de los huracanes han mejorado hasta en un 75% desde 1990. Sin embargo, pronosticar una intensificación rápida sigue siendo difícil, por lo que la capacidad de los datos del DMPS para identificar señales de intensificación es importante.

Alrededor del 80% de los huracanes mayores (aquellos con vientos de al menos 111 millas por hora) se intensifican rápidamente en algún momento, lo que aumenta los riesgos que representan para las personas y las propiedades en tierra. Descubrir cuándo las tormentas están a punto de intensificarse permite a los meteorólogos advertir al público sobre estos peligrosos huracanes.

La Oficina de Operaciones de Satélites y Productos de la NOAA describió la razón para interrumpir el flujo de datos como la necesidad de mitigar "un riesgo significativo para la ciberseguridad".

Los tres satélites ya han operado durante más tiempo del previsto.

Los satélites DMSP se lanzaron entre 1999 y 2009 y fueron diseñados para durar cinco años. Ya llevan más de 15 años en funcionamiento. La Fuerza Espacial de Estados Unidos concluyó recientemente que los satélites DMSP llegarían al final de su vida útil entre 2023 y 2026.

¿Existen sustitutos para los satélites DMSP?

Otros tres satélites en órbita (NOAA-20, NOAA-21 y Suomi NPP) cuentan con un instrumento de microondas conocido como sonda de microondas de tecnología avanzada.

La sonda de microondas de tecnología avanzada, o ATMS, puede proporcionar datos similares a los del sensor especial de imágenes/sonda de microondas, o SSMIS, pero con una resolución menor. Proporciona una imagen más descolorida, menos útil que la del SSMIS para localizar una tormenta o estimar su intensidad.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos comenzó a utilizar datos de un nuevo satélite meteorológico de defensa, el ML-1A, a finales de abril de 2025.

El ML-1A es un satélite de microondas que reemplazará algunas de las capacidades de los satélites DMSP. Sin embargo, el gobierno no ha anunciado si los datos del ML-1A estarán disponibles para los meteorólogos, incluidos los del Centro Nacional de Huracanes.

¿Por qué los reemplazos de satélites son de última hora?

Los programas de satélites se planifican a lo largo de muchos años, incluso décadas, y son muy costosos. El actual programa de satélites geoestacionarios lanzó su primer satélite en 2016 con planes de operar hasta 2038. El desarrollo del sucesor previsto para el GOES-R comenzó en 2019.

De igual manera, los planes para reemplazar los satélites DMSP han estado en marcha desde principios de la década del 2000.

Los retrasos en el desarrollo de los instrumentos satelitales y los recortes de financiación provocaron la cancelación del Sistema Nacional de Satélites Ambientales Operativos de Órbita Polar y del Sistema de Satélites Meteorológicos de Defensa en 2010 y 2012, antes de que se pudiera lanzar ninguno de sus satélites.

La solicitud de presupuesto de la NOAA para 2026 incluye un aumento de la financiación para el programa de satélites geoestacionarios de próxima generación, de modo que pueda reestructurarse para reutilizar piezas de repuesto de los satélites geoestacionarios existentes. El presupuesto también rescinde los contratos para instrumentos de color del océano, composición atmosférica y mapeo avanzado de rayos.

Una alta temporada por delante

Se pronostica que la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, será superior a la media, con entre seis y diez huracanes. La parte más activa de la temporada se extiende desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, después de que se desconecten los datos del satélite DMSP.

Los meteorólogos seguirán utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo datos satelitales, de radar, de globos meteorológicos y de sondas, para monitorear los trópicos y emitir pronósticos de huracanes. Sin embargo, la pérdida de datos satelitales, junto con otros recortes en datos, financiación y personal, podría, en última instancia, poner en riesgo más vidas.

* Chris Vagasky es meteorólogo y Director del Programa de Investigación, Universidad de Wisconsin-Madison.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

