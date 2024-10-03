Más de 200 muertos por el desastre dejado por el huracán Helene en el sureste de EEUU

Video Estas mulas llevan suministros esenciales a algunos supervivientes del huracán Helene

Una semana después del paso del huracán Helene por el sureste de Estados Unidos, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 204 personas en seis estados, convirtiéndolo en el segundo huracán más mortífero que golpea el territorio continental de Estados Unidos durante el último medio siglo, superado solo por Katrina en 2005.

El jueves se anunciaron ocho muertes adicionales en Georgia, mientras que las autoridades en el oeste de Florida informaron de un fallecido más.

Tormenta histórica

Los que sobrevivieron aún estiman los cuantiosos daños que la histórica tormenta causó en sus hogares y comunidades y se ayudan entre sí trayendo comida y agua, y removiendo escombros, mientras esperan el restablecimiento de los servicios, como agua, energía eléctrica y telefonía celular.

El jueves por la mañana más de un millón de clientes seguían sin electricidad según PowerOutage.us. La mayoría de los afectados se encuentran en las Carolinas, donde el proveedor regional de energía Duke Energy anunció que partes importantes de la red eléctrica.. “simplemente fueron arrasadas".

A las faltas de servicios se les unen cientos de vías que aún permanecen cerradas, dificultando los esfuerzos para enviar ayuda a las comunidades afectadas. Algunas áreas son tan inaccesibles que los suministros están siendo transportados en mulas.

El miércoles, el presidente Joe Biden desplegó 1,000 soldados desde Fort Liberty en el este de Carolina del Norte a la devastada parte occidental del estado para ayudar con los esfuerzos de ayuda y visitó las Carolinas, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris visitó la ciudad de Augusta, Georgia que también fue gravemente afectada por la tormenta.

Aún hay cientos de personas desaparecidas

Después del paso de la tormenta, las operaciones de búsqueda y rescate en los estados afectados continúan tratando de localizar a cientos de personas que siguen desaparecidas, lo que podría seguir aumentando el número de víctimas mortales.

En los últimos 50 años, Helene es solo superada por el huracán Katrina, la mortífera tormenta que causó un total de 1,392 muertes cuando golpeó la costa de Louisiana en agosto de 2005, causando muertes también en los estados de Florida y Alabama.

Helene ya se ubica entre las 10 tormentas más mortíferas en la historia de Estados Unidos continental, y la más letal desde el paso del huracán Harvey que tocó tierra cerca de Houston en 2017 causando un total de 103 muertes.

Estas son los cinco huracanes más mortíferos en Estados Unidos en los últimos 50 años

Huracán Katrina

Año: 2005

Tocó tierra tres veces: La primera en Hollywood, Florida, como huracán menor y las otras dos cerca de Buras, Louisiana, y cerca de la frontera entre Louisiana y Mississippi como huracán de categoría 5.

Muertes: 1,392

Huracán Helene

Año: 2024

Tocó tierra cerca de Perry, Florida, justo al este de la desembocadura del río Aucilla.

Muertes: Al menos 200

Huracán Harvey

Año: 2017

Tocó tierra en Isla de San José, Texas, a unas 20 millas al sureste de Houston.

Muertes: 103

Huracán Ian

Año: 2022

Tocó tierra en la isla de Cayo Costa, Florida, a unas 29 millas al oeste de Fort Myers.

Muertes: 156

Huracán Andrew

Año: 1992

Tocó tierra en Elliot Key, Florida, a unas nueve millas al este de Homestead.

Muertes: 65

