El huracán Gabrielle apunta hacia España: podría llegar como tormenta tropical

Video Antes y después: imágenes satelitales muestran el destructivo paso del huracán Milton en Florida

El huracán Gabrielle llegó a convertirse este martes en la principal búsqueda de los usuarios de Google en España, país que podría llegar a afectar a finales de semana, incluso, con vientos todavía fuertes.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes a primera hora de este martes es que Gabrielle, de categoría 4, continuará su avance hacia el noreste por el centro del Atlántico para comenzar a debilitarse a partir del jueves y acercarse a la península Ibérica en algún momento del domingo.

PUBLICIDAD

Y aunque todavía es pronto, varios de los "modelos de espagueti" que se usan para predecir la posible trayectoria de este tipo de tormentas apuntan a que puede llegar a afectar incluso con las características propias de una tormenta tropical, aunque eso es algo ahora poco probable.

Trayectoria prevista del huracán Gabrielle según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Florida. Imagen NHC

La cuestión ha comenzado a generar inquietud en la población de un país que suele vivir al margen de la actualidad de la temporada de huracanes del Atlántico, pero que en tiempos recientes sufrió el trágico embate de unas lluvias torrenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) se hizo eco este martes del pronóstico del NHC al señalar en la red social X que "se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño".

"Aún hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular", agregó el organismo español.

Huracán Gabrielle, de categoría 4, va camino a la península Ibérica

En la mañana de este martes, el NHC reportó que Gabrielle era un huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 140 mph. Se encontraba a unas 300 millas al este de Bermuda, de donde se había comenzado ya a alejar. De momento, eso sí, sus marejadas, según el NHC, continuarán afectando a Bermuda y a la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hasta Canadá.

"Gabrielle se desplaza hacia el noreste a una velocidad cercana a las 13 mph. Se espera una aceleración del movimiento y un giro de noreste a este-noreste para el jueves", señala el NHC.

"Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", advierte el NHC.

PUBLICIDAD

"Se pronostica que Gabrielle se acerque a las Azores a última hora del jueves. En las Azores deben monitorear el progreso de Gabrielle aunque es demasiado pronto para especificar la magnitud del viento potencial, la lluvia y los impactos de las olas", señala el NHC en uno de sus mensajes clave.

Vea también: