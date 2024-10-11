Cómo perdieron la vida las víctimas mortales de Milton en Florida y por qué son diferentes a las causas de muerte más comunes en huracanes

Video Antes y después: imágenes satelitales muestran el destructivo paso del huracán Milton en Florida

Si bien las autoridades indicaron que el paso del huracán Milton por Florida no fue tan devastador como temían, al menos 14 personas perdieron la vida. Si se suman las más de 220 muertes que se registraron por el huracán Helene, las últimas semanas han sido de las más mortales en los últimos años, en relación con el paso de estos fenómenos.

Pero si bien lo que más se teme de los huracanes son sus vientos, estimados por la categoría de la escala de Saffir-Simpson, no son los que causan la mayoría de las fatalidades en estos fenómenos.

¿De qué murieron las víctimas fatales del huracán Milton?

Las autoridades han atribuido al menos 14 muertes en Florida a Milton y sus consecuencias, aunque el número varía y muchos temen que será mayor con el paso de los días.

Hubo personas que murieron por tornados, caídas de árboles y accidentes de tráfico tanto durante la tormenta como luego.

Al menos seis personas murieron en una comunidad de jubilados en el condado de St. Lucie, llamada Spanish Lakes Country Club Village, una comunidad de casas móviles al norte de Fort Pierce (costa este de Florida) a causa de los tornados generados por el huracán.

Otro hombre murió en un accidente de tráfico en el condado Citrus al chocar con escombros y árboles. Hubo cuatro muertes en el condado de Volusia, también en la costa del Atlántico: dos mujeres fallecieron por aplastamiento de árboles que cayeron sobre casas, y dos muertes por eventos médicos (una persona murió tapiando su casa en la tormenta y otra cuando no pudo ser atendida por servicios de emergencias).

En el condado de Polk, un hombre de 68 años murió atropellado por un vehículo mientras cortaba un árbol caído en la carretera 98.

En el condado de Hillsborough, una rama cayó sobre una mujer en el frente de su propia casa y murió al instante. Y en el condado de Orange, un hombre de 60 años murió después de pisar un cable caído el jueves.

¿Qué es lo que genera la mayoría de las muertes en los huracanes?

Empleados recogen algunas de sus pertenencias de un salón de belleza que fue destruido por el tornado que azotó Cocoa Beach, Florida, el 10 de octubre, como parte del huracán Milton dejó una estela de destrucción de costa a costa en Florida. Imagen GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images



Si bien no fue el caso en las muertes reportadas hasta ahora por el huracán Milton, la respuesta del Centro Nacional de Huracanes (CNH) a esa pregunta es la marejada ciclónica.

"La marejada ciclónica es el aumento anormal del nivel del agua generado por los vientos de una tormenta. Este peligro es históricamente la principal causa de muertes relacionadas con huracanes en los Estados Unidos", informa el CNH.

Las marejadas ciclónicas y las grandes olas que llegan con ella "pueden provocar muchas pérdidas de vidas humanas" además de causar una destrucción masiva a lo largo de la costa.

El agua es más mortal que los vientos del huracán

La velocidad y fuerza de los vientos determina la categoría del huracán y el impacto más relacionado con la destrucción, ya que pueden hacer volar escombros, tumbar grúas, arrastrar embarcaciones o arrancar techos.

Video Hispanos vuelven a su vecindario que quedó bajo el agua tras el paso del huracán Milton: "Gracias a Dios salimos"



Pero en general, es el aumento del nivel del agua de mar y de vías fluviales junto con las fuertes lluvias, lo que provocan inundaciones generales y repentinas, así como deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas lo que termina siendo más mortal. Casi 9 de cada 10 muertes en tormentas y huracanes, se relacionan al agua, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

"Casi una cuarta parte (23 %) de las muertes se produjeron con personas que se ahogaron mientras estaban en sus coches o intentaban abandonarlos", informó el NWS.



Las marejadas ciclónicas de Milton, en torno a los 10 pies, tuvieron la particularidad de suceder poco después del paso de Helene, que dejó los suelos saturados de agua, con menor capacidad para absorber.

Natasha Ducre surveys the kitchen of her devastated home, which lost most of its roof during the passage of Hurricane Milton, in Palmetto, Fla., Thursday, Oct. 10, 2024. Ducre, her husband, three children and two grandkids, rode out the storm in a government shelter and returned to find their home unlivable and much of their furniture and belongings destroyed by rainwater. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Imagen Rebecca Blackwell/AP



El aumento del nivel del agua puede causar "inundaciones extremas en las zonas costeras", en particular cuando "la marejada ciclónica coincide con la marea alta normal, lo que da como resultado mareas de tormenta que pueden llegar a los 20 pies o más", señala el NWS.

También las inundaciones tierra adentro, en las últimas décadas, se han convertido en un peligro mortal producido por los ciclones tropicales. "Entre 1970 y 1999, casi el 60% de las muertes debidas a inundaciones asociadas con ciclones tropicales se produjeron en el interior" y no en zonas costeras.

Vientos y tornados: los árboles que caen

Natasha Ducre inspecciona la cocina de su devastada casa, que perdió la mayor parte de su techo durante el paso del huracán Milton, en Palmetto, Florida, el jueves 10 de octubre de 2024. Ducre, su esposo, sus tres hijos y sus dos nietos resistieron la tormenta en un refugio del gobierno y regresaron para encontrar su casa inhabitable y gran parte de sus muebles y pertenencias destruidas por la lluvia. Imagen Rebecca Blackwell/AP



Los vientos con fuerza de huracán pueden destruir edificios y casas móviles, derribar árboles y cables eléctricos, derribar carteles, arrancar techos y hacer volar objetos convertidos en peligrosos misiles. Los vientos asociados con un huracán son más intensos cerca del centro de la tormenta. A medida que una tormenta se desplaza hacia el interior de la tierra, los vientos disminuyen rápidamente, pero los vientos con fuerza de huracán se pueden sentir hasta 150 millas tierra adentro. Cuanto más fuerte y rápido se mueve la tormenta, más tierra adentro se sentirán los vientos con fuerza de huracán.

Los sistemas tropicales que tocan tierra también producen tornados, como fue el caso de Milton, lo que aumenta el poder destructivo de la tormenta. Los tornados, en el caso del huracán Milton, se dieron en partes de bandas de lluvia alejadas del centro de la tormenta.