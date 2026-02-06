Trump entregará 39.1 MDD a Mississippi tras los daños que dejó la tormenta invernal
Donald Trump anunció que aprobará un presupuesto de 39.1 millones de dólares para que Mississippi haga frente a los daños que dejó la reciente tormenta invernal.
Video Filadelfia lanza programa con pago para retirar nieve y despejar calles tras tormentas
El presidente Donald Trump anunció que aprobará un presupuesto de 39.1 millones de dólares para que el estado de Mississippi haga frente a los daños que dejó la tormenta invernal de hace unos días.
A través de su cuenta de Truth Social, Trump informó que este viernes conversó con el gobernador de Mississippi, el republicano Tate Reeves, para informarle de su decisión.
Información en desarrollo...
Relacionados: