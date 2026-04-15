Melania Trump Melania Trump solicita al Congreso aprobar medidas de protección para niños en hogares de acogida Durante su visita al Congreso, Melania Trump respaldó un proyecto que busca actualizar el programa federal de foster care por primera vez desde 1999.

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Melania Trump realizó este miércoles una inusual aparición en el Capitolio para instar al Congreso a aprobar proyectos de ley que amplíen el acceso a servicios para los jóvenes bajo el sistema de acogida, calificando esta medida como un "imperativo moral".

La primera dama comenzó a trabajar en temas relacionados con el sistema de acogida tras la conclusión del primer mandato del presidente Donald Trump en 2021. Su viaje se produjo después de una labor de cabildeo similar y exitosa realizada el año pasado, con la que logró que el Congreso enviara al presidente una legislación destinada a proteger a mujeres y niños de la explotación sexual en línea.

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La visita tuvo lugar una semana después de la sorpresiva declaración que Melania Trump realizó ante las cámaras en la Casa Blanca, en la que negó tener vínculos con Jeffrey Epstein o conocimiento de sus crímenes, e instó al Congreso a celebrar una audiencia para las víctimas de este. También exigió el fin de las "mentiras" que la vinculaban con el difunto financiero y delincuente sexual convicto.

En el Capitolio, señaló que los jóvenes bajo el sistema de acogida enfrentan barreras en materia de vivienda, transporte y educación, así como otros desafíos fuera del aula que afectan su rendimiento académico.

"Podemos cerrar esta brecha", afirmó Melania Trump. "Una nueva legislación para la comunidad del sistema de acogida es un imperativo moral".

El miércoles por la tarde se reunió con miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, quienes presentaron la nueva legislación; asimismo, escuchó los testimonios de personas que han pasado por el sistema de acogida.

Jaydan Martinez, estudiante de primer año en la Universidad Estatal Stephen F. Austin en Nacogdoches, Texas, relató que recibía poco más de 2.000 dólares en concepto de ayuda por semestre, pero que dicha suma se esfumaba en un "abrir y cerrar de ojos". Afirmó que apoya la propuesta de aumentar el límite máximo de dicha ayuda financiera.

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Jocelyn Fetting, quien relató haber alcanzado la edad límite para salir del sistema de acogida a los 21 años, señaló que miles de jóvenes en esta situación están haciendo todo correctamente, pero aun así enfrentan dificultades debido a que "los sistemas diseñados para apoyarlos no han evolucionado al mismo ritmo que sus necesidades". Comentó que perdió a sus padres a los 12 años y que, durante sus estudios universitarios, tuvo que desempeñar tres trabajos —incluso contando con becas— para cubrir sus gastos de vivienda, alimentación y otras necesidades básicas.

Fetting, quien actualmente tiene 22 años y trabaja como maestra suplente para los niveles desde preescolar hasta octavo grado, además de ejercer como orientadora para adultos jóvenes en el sistema de acogida, afirmó que los cambios propuestos son fundamentales, ya que "estamos esperando que los jóvenes alcancen la autosuficiencia sin brindarles el apoyo necesario para lograrlo".

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Miembros republicanos y demócratas del comité han presentado varios proyectos de ley para actualizar el programa de acogida familiar Chafee, con el fin de mejorar los resultados para los jóvenes que están por cumplir la edad límite para permanecer en el sistema de acogida. Estas medidas ampliarían su acceso a vivienda, educación y programas de capacitación laboral, entre otras cosas, para ayudarles a tener éxito en su transición hacia la edad adulta y la independencia.

Los proyectos de ley tienen un largo camino por recorrer antes de ser aprobados en el Congreso, dado que acaban de ser presentados.

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El programa brinda apoyo a jóvenes bajo tutela estatal —tanto a quienes se encuentran actualmente en el sistema como a quienes ya han salido de él— de entre 14 y 21 años de edad, a medida que abandonan el sistema de acogida. El comité señaló que estas propuestas bipartidistas constituirían la actualización más significativa desde la creación del programa Chafee en 1999.

En enero de 2025, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicó un informe en el que detallaba cómo los estados estaban devolviendo al gobierno federal millones de dólares en fondos no utilizados del programa Chafee, a pesar de las necesidades insatisfechas de los jóvenes bajo tutela estatal.

El pasado mes de noviembre, el presidente Trump creó, mediante una orden ejecutiva, el programa "Fostering the Future" (Fomentando el Futuro), con el objetivo de lograr que las entidades federales, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones educativas y el sector privado colaboren para mejorar las oportunidades profesionales y educativas de los niños criados en el sistema de acogida.

La primera dama, quien acompañó a su esposo en el Despacho Oval durante la firma de la orden ejecutiva, encabeza por separado una iniciativa más amplia —también denominada "Fostering the Future"— que forma parte de la campaña "Be Best" (Sé Mejor), centrada en la infancia y lanzada por ella durante el primer mandato presidencial de su esposo.

Este programa ofrece becas a jóvenes que se encuentran o se han encontrado bajo tutela estatal, y tiene presencia en más de 20 campus universitarios en todo Estados Unidos.