Melania Trump Melania Trump amplía programa de miel con colmena con forma de la Casa Blanca previo a visita de los reyes de Inglaterra El anuncio se produjo antes de la llegada del rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila, para una visita de Estado de cuatro días, quienes son partidarios de la apicultura.

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La primera dama Melania Trump anunció que ampliará el programa de miel de la Casa Blanca y añadió una colmena con al forma de la Casa Blanca en los terrenos del sur, en las que ya se encuentran dos colmenas más.

Las colmenas existentes pueden albergar hasta 70,000 abejas durante el verano y producir hasta 220 libras de miel año, por lo que la nueva colmena podría aumentar la producción de miel en casi 30 libras, según la Casa Blanca.

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La nueva colmena fue financiada a través del Trust for the National Mall. Tanto la colmena como la base fueron diseñadas por el personal de la residencia de la Casa Blanca y elaboradas a mano por un artesano de Virginia.

.@FLOTUS @MELANIATRUMP announced the expansion of the @WhiteHouse honey program with the addition of a newly installed and fully functioning beehive on the South Lawn.



Hand-crafted by a local artisan in the image of the White House, the beautiful, new hive will add two new bee… pic.twitter.com/5lJpdzXcRY — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) April 24, 2026

Una posible cortesía para los reyes del Reino Unido

El anuncio se produjo antes de la llegada del rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila, a Washington D.C. para una visita de Estado de cuatro días, quienes son partidarios de la apicultura.

El rey Carlos tiene al menos tres colmenas en Highgrove House, su residencia privada ubicada al suroeste de Tetbury, en Gloucestershire, Inglaterra, como muestra de su apoyo al medio ambiente y la sostenibilidad.

Por su parte, la reina Camilia es mecenas de Bees for Development, una organización benéfica que promueve el papel de las abejas en el desarrollo sostenible a nivel mundial.