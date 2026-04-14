Crisis de vivienda Déficit de vivienda en EEUU alcanza 10 millones; la Casa Blanca tiene un plan para impulsar construcción Si la administración de Trump reduce las regulaciones podría detonar la construcción, estabilizar precios y ampliar el acceso a la propiedad

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Estados Unidos enfrenta un faltante estimado de 10 millones de viviendas, de acuerdo con un nuevo análisis de la Casa Blanca incluido en el Informe Económico del Presidente. El documento señala que reducir regulaciones podría detonar la construcción, estabilizar precios, ampliar el acceso a la propiedad y acelerar el crecimiento económico.

El informe también expone un reto político para el presidente Donald Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por temas como los aranceles, el conflicto con Irán y la persistencia de la inflación.

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Aunque en marzo firmó dos órdenes ejecutivas para disminuir cargas regulatorias y facilitar el acceso a hipotecas a través de bancos minoristas, su administración ha sido criticada por no posicionar el alto costo de la vivienda como prioridad constante, en medio de una agenda dominada por crisis internacionales y de cara a elecciones de medio mandato complicadas.

Según el análisis, la escasez actual se explica en gran medida porque la construcción no se recuperó tras la crisis financiera de 2008, cuando el mercado inmobiliario colapsó por impagos masivos vinculados a prácticas crediticias riesgosas. De haberse mantenido el ritmo histórico, existirían millones de viviendas adicionales en el país.

El reporte subraya además un notable desequilibrio: desde el año 2000, el precio de las viviendas ha subido 82%, mientras que los ingresos solo han crecido 12%. Este desajuste se agravó tras la pandemia, cuando el alza en las tasas de interés elevó los pagos hipotecarios, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre menores de 40 años.

La Casa Blanca argumenta que el exceso de regulaciones —al que denomina "impuesto burocrático"— incrementa en más de 100 mil dólares el costo de construcción por vivienda. Bajo este escenario, reducir dichas cargas podría permitir la edificación de hasta 13.2 millones de unidades adicionales, generar unos 2 millones de empleos en manufactura y construcción, y sumar en promedio 1.3 puntos porcentuales al crecimiento económico anual durante la próxima década.

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Medidas, críticas y obstáculos regulatorios

El plan contempla incluso condicionar recursos federales a estados y gobiernos locales que reduzcan regulaciones en el sector, aunque esta estrategia aún no ha sido formalizada públicamente.

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El informe también cuestiona las normas de eficiencia energética impulsadas durante la administración de Joe Biden, al considerar que elevaron los costos de construcción al exigir sistemas más eficientes de climatización y ventilación. Sin embargo, advierte que eliminar estos requisitos podría trasladar costos a los propietarios a largo plazo mediante mayores gastos en servicios.

Datos citados indican que estas regulaciones pueden añadir hasta 31 mil dólares al precio de una vivienda nueva, con periodos de recuperación de inversión que podrían extenderse hasta 90 años. No obstante, el impacto real de revertir estas políticas sigue siendo incierto debido a litigios en curso y a la diversidad de normas estatales.

En ese contexto, un juez federal en Texas ya falló a favor de 15 estados gobernados por republicanos que impugnaron la legalidad de dichas reglas en proyectos de vivienda con respaldo federal, lo que anticipa un escenario de disputa legal en torno al futuro de la política habitacional en Estados Unidos.