Crisis de vivienda

Déficit de vivienda en EEUU alcanza 10 millones; la Casa Blanca tiene un plan para impulsar construcción

Si la administración de Trump reduce las regulaciones podría detonar la construcción, estabilizar precios y ampliar el acceso a la propiedad

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Crisis de vivienda en EEUU: El déficit de casas lleva a familias hispanas a comprar en conjunto

Estados Unidos enfrenta un faltante estimado de 10 millones de viviendas, de acuerdo con un nuevo análisis de la Casa Blanca incluido en el Informe Económico del Presidente. El documento señala que reducir regulaciones podría detonar la construcción, estabilizar precios, ampliar el acceso a la propiedad y acelerar el crecimiento económico.

El informe también expone un reto político para el presidente Donald Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por temas como los aranceles, el conflicto con Irán y la persistencia de la inflación.

PUBLICIDAD

Aunque en marzo firmó dos órdenes ejecutivas para disminuir cargas regulatorias y facilitar el acceso a hipotecas a través de bancos minoristas, su administración ha sido criticada por no posicionar el alto costo de la vivienda como prioridad constante, en medio de una agenda dominada por crisis internacionales y de cara a elecciones de medio mandato complicadas.

Según el análisis, la escasez actual se explica en gran medida porque la construcción no se recuperó tras la crisis financiera de 2008, cuando el mercado inmobiliario colapsó por impagos masivos vinculados a prácticas crediticias riesgosas. De haberse mantenido el ritmo histórico, existirían millones de viviendas adicionales en el país.

Más sobre Crisis de vivienda

Las 5 ciudades donde más ha caído el precio de la vivienda este año (y por qué)
5 mins

Las 5 ciudades donde más ha caído el precio de la vivienda este año (y por qué)

Estados Unidos
Compra de casa en EEUU: estos serán los 10 lugares 'más buscados' en 2025, según Zillow
3 mins

Compra de casa en EEUU: estos serán los 10 lugares 'más buscados' en 2025, según Zillow

Estados Unidos
Reporte: quienes compran casa por primera vez tienen que pagar más de $1 millón en 237 ciudades de EEUU
3 mins

Reporte: quienes compran casa por primera vez tienen que pagar más de $1 millón en 237 ciudades de EEUU

Estados Unidos
Cuáles son las nuevas medidas del gobierno de EEUU para aumentar la oferta de viviendas en el país
3 mins

Cuáles son las nuevas medidas del gobierno de EEUU para aumentar la oferta de viviendas en el país

Estados Unidos
Casas de más de $375,000 con hipotecas de miles de dólares: lo que debes saber si quieres comprar en EEUU
2:03

Casas de más de $375,000 con hipotecas de miles de dólares: lo que debes saber si quieres comprar en EEUU

Estados Unidos
En algunas ciudades de EEUU los desalojos se han duplicado (y las rentas siguen subiendo)
9 mins

En algunas ciudades de EEUU los desalojos se han duplicado (y las rentas siguen subiendo)

Estados Unidos
Bajan los precios de las casas en estas tres ciudades de EEUU, te decimos cuáles son y por qué
1:10

Bajan los precios de las casas en estas tres ciudades de EEUU, te decimos cuáles son y por qué

Estados Unidos
Guerra por arrendar: qué es y cómo nos afecta la gran subida de las rentas
2:46

Guerra por arrendar: qué es y cómo nos afecta la gran subida de las rentas

Estados Unidos
La pandemia no generó la "gran mudanza" pronosticada: los estadounidenses cada vez se mudan menos
5 mins

La pandemia no generó la "gran mudanza" pronosticada: los estadounidenses cada vez se mudan menos

Estados Unidos
Un maestro de 77 años que vive en su auto recibe $27,000 recolectados por uno de sus antiguos estudiantes
3 mins

Un maestro de 77 años que vive en su auto recibe $27,000 recolectados por uno de sus antiguos estudiantes

Estados Unidos

El reporte subraya además un notable desequilibrio: desde el año 2000, el precio de las viviendas ha subido 82%, mientras que los ingresos solo han crecido 12%. Este desajuste se agravó tras la pandemia, cuando el alza en las tasas de interés elevó los pagos hipotecarios, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre menores de 40 años.

La Casa Blanca argumenta que el exceso de regulaciones —al que denomina "impuesto burocrático"— incrementa en más de 100 mil dólares el costo de construcción por vivienda. Bajo este escenario, reducir dichas cargas podría permitir la edificación de hasta 13.2 millones de unidades adicionales, generar unos 2 millones de empleos en manufactura y construcción, y sumar en promedio 1.3 puntos porcentuales al crecimiento económico anual durante la próxima década.

Video Crisis de vivienda en EEUU deja déficit de 10 millones y golpea a hispanos

Medidas, críticas y obstáculos regulatorios

El plan contempla incluso condicionar recursos federales a estados y gobiernos locales que reduzcan regulaciones en el sector, aunque esta estrategia aún no ha sido formalizada públicamente.

PUBLICIDAD

El informe también cuestiona las normas de eficiencia energética impulsadas durante la administración de Joe Biden, al considerar que elevaron los costos de construcción al exigir sistemas más eficientes de climatización y ventilación. Sin embargo, advierte que eliminar estos requisitos podría trasladar costos a los propietarios a largo plazo mediante mayores gastos en servicios.

Datos citados indican que estas regulaciones pueden añadir hasta 31 mil dólares al precio de una vivienda nueva, con periodos de recuperación de inversión que podrían extenderse hasta 90 años. No obstante, el impacto real de revertir estas políticas sigue siendo incierto debido a litigios en curso y a la diversidad de normas estatales.

En ese contexto, un juez federal en Texas ya falló a favor de 15 estados gobernados por republicanos que impugnaron la legalidad de dichas reglas en proyectos de vivienda con respaldo federal, lo que anticipa un escenario de disputa legal en torno al futuro de la política habitacional en Estados Unidos.

Video Crisis en NYCHA: Miles de viviendas públicas ocupadas ilegalmente desatan el caos en Nueva York
Relacionados:
Crisis de viviendaConstrucciónCrisisVivienda asequibleNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX