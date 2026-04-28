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"De ninguna manera la broma fue un llamado a la comisión de un asesinato", Jimmy Kimmel responde a polémica por chiste sobre edad de Trump

Antes del atentado en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Kimmel parodió el mismo evento el jueves pasado y mencionó que debido que este año habían contratado a un mentalista, él haría su versión alternativa del monologo de apertura

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Por:N+ Univision
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Video Esto es lo que dijo Jimmy Kimmel en su regreso al aire tras la suspensión de su programa

El presentador, Jimmy Kimmel no dejó pasar la oportunidad de responderle a la primera dama de los Estados Unidos , Melania Trump después de que lo acusara de tener una “retorica de odio” y que exigiera una postura de la ABC.

“¿Sabes que a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo? A todos nos ha pasado, ¿verdad?”, mencionó Kimmel.

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Antes del atentado en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Kimmel parodió el mismo evento el jueves pasado y mencionó que debido que este año habían contratado a un mentalista, él haría su versión alternativa del monologo de apertura.

Video Casa Blanca vs Jimmy Kimmel: Melania Trump pide medidas contra el presentador; acusa una "retórica de odio"

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¿Qué más dijo el presentador?

En su programa Jimmy Kimmel Live, el presentador expresó que decirle a la primera dama de los Estados Unidos que tiene un brillo como el de una “ expectant widow” fue solo una “broma ligera” del hecho de que el presidente Donald Trump tiene 80 años y ella 59 años”.

"De ninguna manera se puede decir que la broma fue un llamado a la comisión de un asesinato", dijo Kimmel en el monólogo del lunes.

Además, comentó que su monólogo no incitaba a la violencia y que ellos lo sabían, ya que llevaba años manifestándose en contra de la “ violencia armada”.

Video "Las mentiras que me vinculan a Jeffrey Epstein deben acabar hoy": Melania Trump rompe el silencio sobre el delincuente sexual

Primera enmienda de los Estados Unidos

Kimmel reconoció que se debe rechazar la “retórica de odio y violencia”, pero de igual manera señaló que, como el presidente Donald Trump tiene derecho a decir lo que quiera, igual él y todos, ya que esto se debe a la Primera Enmienda de los Estados Unidos, en la cual dice que todos los estadounidenses tienen derecho a la libertad de expresión.

El presentador también subrayó que al levantarse y ver las noticias en todos lados sintió un déjà vu, porque en septiembre del año pasado, la ABC suspendió su programa después de que hiciera comentarios del asesinato de Charlie Kirk.

“Lamento que usted, el presidente y todos los presentes en esa sala el sábado hayan pasado por eso. El hecho de que nadie haya muerto no significa que no haya sido traumático. Y debemos unirnos y ser los mejores ”, finalizó.

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