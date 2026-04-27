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Melania Trump acusa a Jimmy Kimmel de usar una "retórica de odio y violenta" que divide a la nación y exhorta a la ABC a tomar una postura

“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, expresó la primera dama

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Por:N+ Univision
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Video "Las mentiras que me vinculan a Jeffrey Epstein deben acabar hoy": Melania Trump rompe el silencio sobre el delincuente sexual

Este lunes 27 de abril, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó que la retórica de odio y violencia de Jimmy Kimmel busca dividir al país e hizo un llamado a la ABC que tome una postura.

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“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, dijo a través de su cuenta de X.

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Asimismo, mencionó que personas como Kimmel no deberían de tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche solo para sembrar odio.

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