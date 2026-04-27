Noticias Melania Trump acusa a Jimmy Kimmel de usar una "retórica de odio y violenta" que divide a la nación y exhorta a la ABC a tomar una postura “Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, expresó la primera dama

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Este lunes 27 de abril, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó que la retórica de odio y violencia de Jimmy Kimmel busca dividir al país e hizo un llamado a la ABC que tome una postura.

“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que impera en Estados Unidos”, dijo a través de su cuenta de X.

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Asimismo, mencionó que personas como Kimmel no deberían de tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche solo para sembrar odio.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026