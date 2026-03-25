Melania Trump Robot acompaña a Melania Trump en evento en la Casa Blanca: Así es el Figure 03 El robot caminó junto a la primera dama para dar la bienvenida a sus invitados en diferentes idiomas.

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Este miércoles 25 de marzo del 2026, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, estuvo acompañada de un robot humanoide parlante en su cumbre internacional acerca de tecnología en Washington. El hecho causó sorpresa entre las personas invitadas, por ello te compartimos los detalles del Figure 03.

El robot Figure 03 caminó junto a la primera dama para dar la bienvenida a sus invitados en diferentes idiomas.

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Cabe destacar que esta semana Melania recibirá a las esposas de los líderes mundiales como parte de su coalición "Fomentando el Futuro".

Figure 03 es un producto sumamente versátil, el cual puede hacer múltiples cosas que estén involucradas en el ámbito laboral y del hogar. Imagen Foto: AP

Algunas de las características del robot Figure 03

Figure 03 es un producto sumamente versátil, el cual puede hacer múltiples cosas que estén involucradas en el ámbito laboral y del hogar.

Puede recoger y colocar objetos a grandes velocidades gracias a sus cámaras avanzadas que le ofrecen un 60% más de visión para navegar mejor en sus entornos.

Cuenta con Helix, un modelo de IA que se usa para conversar y razonar de forma natural, lo cual le permite tener conversaciones fluidas, y su altavoz es doblemente grande y cuatro veces más potente que el anterior Figure 2.

Algo que los distingue de todos los robots humanoides es que es el único robot diseñado para la fabricación de grandes volúmenes, ya que por lo general son diseñados como prototipos de ingeniería, lo que hace una producción lenta y costosa.

Imagen AP



También es capaz de descargar datos mmWave de 10 Gbps, lo que hace que tenga actualizaciones constantes para las mejoras continuas.

Algo que los distingue de todos los robots humanoides es que es el único robot diseñado para la fabricación de grandes volúmenes, ya que por lo general son diseñados como prototipos de ingeniería, lo que hace una producción lenta y costosa.