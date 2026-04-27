Melania Trump ¿Cómo inició y cómo ha evolucionado la pelea entre Jimmy Kimmel y los Trump? La disputa se ha extendido por más de una década y ha pasado de la sátira televisiva a un enfrentamiento político sostenido.

Video Casa Blanca vs Jimmy Kimmel: Melania Trump pide medidas contra el presentador; acusa una "retórica de odio"

La confrontación entre el conductor Jimmy Kimmel y el presidente Donald Trump y su entorno político se ha extendido por más de una década y se ha consolidado como uno de los choques más persistentes entre la televisión nocturna estadounidense y el poder político. Lo que comenzó como una interacción mediática ocasional evolucionó en un enfrentamiento constante, amplificado por redes sociales, el clima de polarización y episodios de alta tensión pública.

De acuerdo con New York Post, el conflicto tiene su origen en 2015, cuando Trump aún era candidato presidencial e incluso participó como invitado en “Jimmy Kimmel Live!”, en un ambiente todavía distendido. Sin embargo, conforme avanzó la campaña, Kimmel comenzó a incluir comentarios satíricos sobre su figura, lo que marcó el inicio del distanciamiento.

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La ruptura se consolidó en 2017, ya con Trump en la Casa Blanca, cuando el comediante convirtió al mandatario en uno de los objetivos recurrentes de su programa, criticando su estilo de liderazgo y decisiones políticas. En respuesta, Trump utilizó redes sociales para atacar al conductor y cuestionar la credibilidad del programa.

Con el paso de los años, el enfrentamiento se amplió hacia figuras del entorno conservador, incluyendo referencias satíricas a activistas y comentaristas como Charlie Kirk, lo que generó reacciones en sectores republicanos que acusaron a Kimmel de politizar el formato de comedia nocturna.

En 2025, el conflicto escaló tras un monólogo relacionado con el asesinato del propio Charlie Kirk, lo que derivó en una controversia nacional. El episodio llegó hasta la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que advirtió sobre posibles sanciones a la cadena ABC por el contenido del programa, en medio de un debate sobre los límites de la libertad de expresión.

La tensión provocó además la suspensión temporal de “Jimmy Kimmel Live!” en septiembre de 2025, una decisión inédita que desató un debate en la industria del entretenimiento sobre presión política y regulación mediática. Aunque el programa regresó al aire días después, el episodio consolidó el conflicto como un tema de alcance nacional.

En 2026, la disputa volvió a escalar tras un comentario de Kimmel dirigido a la primera dama Melania Trump, lo que reactivó la confrontación con la Casa Blanca.

La primera dama calificó los comentarios del comediante como “retórica de odio y violencia” y afirmó que su contenido “no es comedia”, sino un discurso que “profundiza la enfermedad política dentro de Estados Unidos”.

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Melania Trump también pidió a la cadena ABC tomar medidas contra el presentador, al señalar que Kimmel “se esconde detrás de la cadena porque sabe que lo protegerán”, y acusó a la televisora de permitir de forma repetida este tipo de contenido.