Papa León XIV Vaticano rechaza unirse a la Junta de Paz de Trump y esto responde la Casa Blanca La Casa Blanca aseguró que el rechazo del Papa León XIV a asistir a la Junta de Paz es un hecho "desafortunado", sumándose a una larga lista de países que han rechazado sumarse al grupo con el que el presidente Trump busca impulsar la reconstrucción de Gaza.

Video Conferencia completa Casa Blanca 18 Febrero: Economía, vivienda, Cuba, inflación y cierre parcial del Gobierno

La Casa Blanca se pronunció luego de que el Vaticano rechazó la invitación de unirse a la Junta de Paz de Donald Trump, previo a la primera reunión de la organización impulsada por el republicano.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, dijo que es "profundamente desafortunado" que el Vaticano rechace la invitación a unirse a la Junta de Paz de Trump, luego de que este miércoles 18 de febrero, el Papa León XIV, de origen estadounidense, anunció que no se uniría a la Junta de Paz de Donald Trump.

Leavitt dijo que la convocatoria a los países no se trataba de un asunto partidista ni político, sino que buscaba supervisar la reconstrucción de Gaza, un territorio que ha resultado desolado por la violencia.

No creo que la paz deba ser partidista, política ni controvertida. La administración quiere que todos los invitados a la Junta de Paz se unan porque, insisto, la Junta de Paz supervisa la reconstrucción de un territorio asolado por la violencia, el derramamiento de sangre y la pobreza durante demasiado tiempo Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca



Además, destacó que la junta es una organización " legítima". Aunque hay aliados europeos que también han rechazado unirse al grupo encabezado por Trump, que además impone una cuota de entrada de 5,000 millones de dólares.

Los países que han rechazado sumarse

No solo el Vaticano rechazó sumarse a la Junta de Paz de Trump; también países de Europa como Francia, España y Suecia se negaron a participar en el grupo de paz que organizó Donald Trump.

En el caso de América del Norte, desde enero pasado el presidente retiró la invitación a Canadá a unirse a la agrupación, mientras que México anunció que declinaba la invitación de Trump y que solo enviaría a un observador.

Los países que sí asistirán son principalmente países asociados con la derecha. Hasta el momento, solo 35 jefes de Estado y Gobierno han aceptado sumarse a la Junta de Paz, incluidos países como Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudí y Egipto.

Por su parte, México, Rumanía, Italia y República Checa participarán como observadores.

TLS