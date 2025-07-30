Cambiar Ciudad
Alimentos

Por qué están retirando del mercado más de 1,000 libras de carne molida en varios estados

Autoridades sanitarias alertan sobre la presencia de partículas metálicas en carne molida congelada, lo que ha provocado un retiro preventivo para proteger a los consumidores.

Univision picture
Por:Univision
Video Alertan por peligroso parásito come carne que podría llegar a EEUU: estos son los peligros que representa

La empresa Ada Valley Meat Company, con sede en Ada, Michigan, ha iniciado el retiro de aproximadamente 1,065 libras de carne molida ya cocida y congelada tras detectar posible contaminación con fragmentos metálicos en su producto. Este retiro surge luego de que un consumidor reportara haber encontrado piezas de metal en la carne.

El aviso de retiro fue emitido el ayer por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), tras ser informados por la empresa sobre la queja recibida.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se han reportado lesiones confirmadas asociadas al consumo de la carne, pero las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre Alimentos

Qué se sabe (y qué no) sobre el pago parcial de ‘cupones de alimentos’ que hará el gobierno de Trump
6 mins

Qué se sabe (y qué no) sobre el pago parcial de ‘cupones de alimentos’ que hará el gobierno de Trump

Estados Unidos
Gobierno pagará parcialmente los 'cupones de alimentos' SNAP de noviembre; fondos dan para cubrir solo la mitad
4 mins

Gobierno pagará parcialmente los 'cupones de alimentos' SNAP de noviembre; fondos dan para cubrir solo la mitad

Estados Unidos
El gobierno de Trump enfrenta un plazo límite este lunes para informar a dos jueces si utilizará fondos de emergencia para el programa SNAP
4 mins

El gobierno de Trump enfrenta un plazo límite este lunes para informar a dos jueces si utilizará fondos de emergencia para el programa SNAP

Estados Unidos
Demandan al gobierno de Trump por no usar fondos de emergencia para los 'cupones de alimentos' del programa SNAP
4 mins

Demandan al gobierno de Trump por no usar fondos de emergencia para los 'cupones de alimentos' del programa SNAP

Estados Unidos
Ayuda alimenticia WIC sigue operando pese al cierre del gobierno, pero pronto se va a acabar
3 mins

Ayuda alimenticia WIC sigue operando pese al cierre del gobierno, pero pronto se va a acabar

Estados Unidos
La ayuda de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP no saldrá en noviembre, confirma el gobierno
4 mins

La ayuda de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP no saldrá en noviembre, confirma el gobierno

Estados Unidos
La ayuda del programa SNAP estaría en riesgo si el cierre del gobierno se extiende a noviembre
5 mins

La ayuda del programa SNAP estaría en riesgo si el cierre del gobierno se extiende a noviembre

Estados Unidos
Este programa de ayuda alimenticia a madres e hijos de bajos recursos seguirá operando pese al cierre del gobierno
3 mins

Este programa de ayuda alimenticia a madres e hijos de bajos recursos seguirá operando pese al cierre del gobierno

Estados Unidos
La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón
4 mins

La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón

Estados Unidos
Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación
4 mins

Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación

Estados Unidos

Paquetes de carne molida serán retirados por contener fragmentos metálicos

La razón que detonó el retiro del mercado es la posible contaminación del producto con fragmentos de metal. El FSIS señaló en un comunicado que el problema se identificó cuando un consumidor halló piezas de metal en el producto y lo denunció ante la empresa. Aunque hasta ahora no se han confirmado daños a la salud, el riesgo potencial llevó a ordenar el retiro inmediato para proteger a los consumidores.

Las autoridades han recordado que, si bien el producto lleva el número de establecimiento “EST. 10031” dentro del sello de inspección del USDA, debido a procesos de distribución adicionales podrían existir paquetes con diferentes números de establecimiento. Por esto, se exhorta a revisar detenidamente la información del producto y a no consumirlo si coincide con los datos mencionados.

¿Cuáles son los productos que se retirarán del mercado y en qué estados?

El retiro afecta sólo carne molida totalmente cocida, congelada y distribuida en cajas de cartón de 20 libras, que contienen cuatro bolsas plásticas de 5 libras cada una. En la etiqueta se indica “Ada Valley FULLY COOKED GROUND BEEF” con fechas de empaque del 28 de mayo de 2025 (lote 35156) o 30 de mayo de 2025 (lote 35157).

Estos productos fueron enviados a distribuidores e instituciones en los estado de California, Delaware, Illinois, Michigan y Pennsylvania.

PUBLICIDAD

El FSIS advierte especialmente a instituciones, como comedores o servicios de alimentos, que podrían tener el producto almacenado en congeladores industriales y recomienda retirar cualquier lote presuntamente afectado, devolverlo o desecharlo.

La institución hace hincapié en que se verifiquen las etiquetas y los lotes antes de consumir cualquier producto de carne molida cocida y congelada adquirido recientemente, especialmente si fue distribuido en los estados mencionados.

Para mayor información, consumidores y medios pueden enviar un correo a gerrit@adavalley.com o comunicarse a la línea directa del USDA para temas de seguridad alimentaria.

Mira también:

Video Un químico oculto en cientos de comidas puede causar graves problemas de salud
Relacionados:
AlimentosCarneDelaware IllinoisMichiganPennsylvania

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX