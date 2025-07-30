Video Alertan por peligroso parásito come carne que podría llegar a EEUU: estos son los peligros que representa

La empresa Ada Valley Meat Company, con sede en Ada, Michigan, ha iniciado el retiro de aproximadamente 1,065 libras de carne molida ya cocida y congelada tras detectar posible contaminación con fragmentos metálicos en su producto. Este retiro surge luego de que un consumidor reportara haber encontrado piezas de metal en la carne.

El aviso de retiro fue emitido el ayer por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) , tras ser informados por la empresa sobre la queja recibida.

Hasta el momento no se han reportado lesiones confirmadas asociadas al consumo de la carne, pero las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Paquetes de carne molida serán retirados por contener fragmentos metálicos

La razón que detonó el retiro del mercado es la posible contaminación del producto con fragmentos de metal. El FSIS señaló en un comunicado que el problema se identificó cuando un consumidor halló piezas de metal en el producto y lo denunció ante la empresa. Aunque hasta ahora no se han confirmado daños a la salud, el riesgo potencial llevó a ordenar el retiro inmediato para proteger a los consumidores.

Las autoridades han recordado que, si bien el producto lleva el número de establecimiento “EST. 10031” dentro del sello de inspección del USDA, debido a procesos de distribución adicionales podrían existir paquetes con diferentes números de establecimiento. Por esto, se exhorta a revisar detenidamente la información del producto y a no consumirlo si coincide con los datos mencionados.

¿Cuáles son los productos que se retirarán del mercado y en qué estados?

El retiro afecta sólo carne molida totalmente cocida, congelada y distribuida en cajas de cartón de 20 libras, que contienen cuatro bolsas plásticas de 5 libras cada una. En la etiqueta se indica “Ada Valley FULLY COOKED GROUND BEEF” con fechas de empaque del 28 de mayo de 2025 (lote 35156) o 30 de mayo de 2025 (lote 35157).

Estos productos fueron enviados a distribuidores e instituciones en los estado de California, Delaware, Illinois, Michigan y Pennsylvania.

El FSIS advierte especialmente a instituciones, como comedores o servicios de alimentos, que podrían tener el producto almacenado en congeladores industriales y recomienda retirar cualquier lote presuntamente afectado, devolverlo o desecharlo.

La institución hace hincapié en que se verifiquen las etiquetas y los lotes antes de consumir cualquier producto de carne molida cocida y congelada adquirido recientemente, especialmente si fue distribuido en los estados mencionados.

Para mayor información, consumidores y medios pueden enviar un correo a gerrit@adavalley.com o comunicarse a la línea directa del USDA para temas de seguridad alimentaria.

