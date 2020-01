Lo despidieron a la hora del almuerzo con un traductor: uno de los seis empleados cesados en un viñedo de Trump

Al menos seis empleados que fueron despedidos al finalizar el año pasado en un viñedo propiedad de Donald Trump en Charlottesvile, Virginia, por no tener documentación en regla, comenzarán el 2020 sin tener cómo alimentar a sus familias y con el temor de desconocer lo que les puede pasar en esta circunstancia.

"Nos dijeron que ya no había trabajo" , contó bajo condición de anonimato uno de los inmigrantes despedidos a la periodista Claudia Uceda, de Univision Noticias.

"Nos dijeron que no se podía contratar gente así y que si un día obtenía los papeles podía regresar a trabajar ", dijo.

La Organización Trump todavía no ha dado respuesta a solicitudes de información por parte de Univision Noticias.

En marzo, después de que saliera el reportaje en exclusiva sobre la contratación de trabajadores indocumentados en el viñedo, la Organización Trump dijo que el negocio estaba inscrito en E-Verify, un programa federal que averigua si las nuevas contrataciones tienen permiso o no para trabajar legalmente en el país.

En esa oportunidad, uno de los empleados del viñedo dijo que al iniciar sus labores presentó una tarjeta de Social Security "chueca". Según él, durante todos sus años en el viñedo la empresa no confirmó la autenticidad de estos documentos.

“Nunca me han pedido nada, si no ya no estuviese aquí’’, dijo entonces aquel empleado.