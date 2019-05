Viñedo de Trump en EEUU también contrata indocumentados

“Yo llevo aquí seis o cinco años’’, dijo uno de los trabajadores que asegura que fue contratado tras presentar documentos falsos que no fueron verificados.

El inmigrante, que pidió no ser identificado para evitar represalias, nos hizo un recorrido por el viñedo, y con orgullo mostró el campo donde trabaja todos los días.

El trabajador dijo que al iniciar sus labores presentó una tarjeta de Social Security “chueca’’. Según él, durante todos sus años en el viñedo la empresa no confirmó la autenticidad de estos documentos.

“Nunca me han pedido nada, si no ya no estuviese aquí’’, agregó.