La Organización Trump despide a más trabajadores indocumentados

La empresa de vinos Trump Winery despidió esta semana a siete empleados por no tener documentos en regla . La información se da a conocer un año después de que la Organización Trump estuviera en el centro de la controversia por contratar a indocumentados.

"Nos dijeron que en EEUU las compañías no pueden tener personas que no tengan documentos y que no era nada personal. Era simplemente que estaban cumpliendo la ley", le dijo uno de los empleados despedidos a la periodista Claudia Uceda de Univision Noticias.