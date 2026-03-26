Clima ¿Habrá calor extremo cerca de mí mañana viernes? Estas son las ciudades con temperaturas muy altas en Estados Unidos Las condiciones climáticas adversas seguirán en varias ciudades de EEUU; te compartimos en dónde se esperan temperaturas altas este viernes, las cuales romperán el récord histórico

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Este viernes se espera una jornada de calor extremo en Estados Unidos, con temperaturas que podrían romper récords históricos en varias ciudades, para que tengas cuidado, en N+ Univision te compartimos cuáles son.

La información de la Base de Datos Nacional de Pronósticos Digitales (NDFD), indica que el país continúa bajo el impacto de una intensa cúpula de calor, fenómeno que ha elevado los termómetros muy por encima de lo habitual para el mes de marzo. Por eso, no olvides de usar tu protector solar, sombrero y ropa que te proteja del sol.

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De acuerdo con AP, meteorólogos señalan que esta cúpula de calor, causada por un sistema de alta presión que atrapa aire caliente, podría convertirse en una de las más extensas registradas en el país.

El climatólogo Maximiliano Herrera reportó que 14 estados, incluidos California, Arizona, Nevada y Colorado, han alcanzado ya sus días más calurosos para marzo desde que existen registros.

Lista de ciudades con calor extremo este viernes

La lista indica las ciudades con temperaturas muy altas que romperán récord el viernes, incluye información de la temperatura máxima pronosticada, luego el récord histórico para ese día (con año) y finalmente desde cuándo se tienen registros en esa estación:

Augusta, Georgia (AGS): se esperan 90°F, superando el récord de 88°F de 1994 (registros desde 1874).

Burbank, California (BUR): 90°F, cerca del récord de 91°F de 2015 (desde 1939).

Columbia, Carolina del Sur (CAE): 89°F, superando el récord de 88°F de 2020 (desde 1887).

Columbia Area, Carolina del Sur (CAES1): 80°F, igualando el récord de 80°F de 1929 (desde 1925).

Charlotte, Carolina del Norte (CLT): 88°F, superando el récord de 85°F de 1950 (desde 1878).

Columbus, Mississippi (CUSM6): 86°F, cerca del récord de 87°F de 2005 (desde 1903).

Needles, California (EED): 101°F, superando ampliamente el récord de 94°F de 2015 (desde 1888).

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Ely, Nevada (ELY): 75°F, superando el récord de 74°F de 2015 (desde 1893).

Fayetteville, Carolina del Norte (FAY): 88°F, superando el récord de 87°F de 1946 (desde 1910).

Flagstaff, Arizona (FLG): 77°F, superando el récord de 72°F de 2015 (desde 1898).

Greenville-Spartanburg, Carolina del Sur (GSP): 88°F, superando el récord de 86°F de 2020 (desde 1884).

Lake Havasu City, Arizona (HII): 101°F, superando el récord de 98°F de 2022 (desde 1968).

Kingman, Arizona (IGM): 92°F, superando ampliamente el récord de 83°F de 2022 (desde 1901).

Winslow, Arizona (INW): 88°F, superando el récord de 81°F de 2022 (desde 1915).

Imperial, California (IPL): 103°F, superando el récord de 99°F de 1988 (desde 1925).

Las Vegas, Nevada (LAS): 92°F, superando el récord de 88°F de 2022 (desde 1937).

Lumberton, Carolina del Norte (LBT): 88°F, superando el récord de 87°F de 1950 (desde 1903).

Yuma, Arizona (NYL): 103°F, superando el récord de 100°F de 1986 (desde 1878).

Statesville, Carolina del Norte (OSPA3): 91°F, superando el récord de 85°F de 1895 (desde 1893).

Phoenix, Arizona (PHX): 102°F, superando el récord de 98°F de 1986 (desde 1895).

Florence, Carolina del Sur (PICS1): 87°F, superando el récord de 86°F de 2020 (desde 1941).

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Palmdale, California (PMD): 90°F, superando el récord de 87°F de 2015 (desde 1931).

Tucson, Arizona (TUS): 99°F, superando el récord de 94°F de 1988 (desde 1894).

Lancaster, California (WJF): 89°F, superando el récord de 87°F de 2015 (desde 1945).

Ciudades que igualan el récord histórico

La lista de ciudades con el mismo récord histórico son:

Sacramento, California (SAC): 85°F, igualando el récord de 85°F de 1923 (desde 1877).

Aiken, Carolina del Sur (AKIS1): 87°F, igualando el récord de 87°F de 1994 (desde 1893).

Atlanta, Georgia (ATL): 86°F, igualando el récord de 86°F de 1994 (desde 1878).

Grand Junction, Colorado (GJT): 78°F, igualando el récord de 78°F de 2022 (desde 1893).

Macon, Georgia (MCN): 88°F, igualando el récord de 88°F de 1994 (desde 1892).

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