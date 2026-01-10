Groenlandia Líderes de Groenlandia rechazan rotundamente la propuesta de Trump para controlar la isla: "No queremos ser estadounidenses" El comunicado de los líderes partidistas indicó que “el trabajo sobre el futuro de Groenlandia se desarrolla en diálogo con el pueblo groenlandés y se prepara sobre la base del derecho internacional”. “Ningún otro país puede interferir en esto”, afirmaron.

Los líderes de los partidos de Groenlandia rechazaron los reiterados llamados del presidente Donald Trump para que EEUU tome el control de la isla y subrayaron que el futuro del territorio debe ser decidido por su propia población.

“No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”, afirmaron el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y otros cuatro líderes partidistas en un comunicado emitido el viernes por la noche.

Trump volvió a decir el viernes que le gustaría cerrar un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN, “por las buenas”. Aseguró que, si EEUU no la posee, Rusia o China acabarán haciéndose con el control, y que Washington no quiere a ninguno de los dos como vecinos.

“Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, dijo Trump, sin explicar qué implicaría eso. La Casa Blanca señaló que está considerando una gama de opciones, incluida la fuerza militar, para adquirir la isla.

Los líderes de los partidos groenlandeses reiteraron que “el futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés”.

“Como líderes de los partidos groenlandeses, queremos subrayar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos hacia nuestro país”, añadió el comunicado.

Funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron el jueves en Washington y volverán a hacerlo la próxima semana para abordar el renovado impulso de la Casa Blanca por el control de la isla.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que una toma de control estadounidense de Groenlandia marcaría el fin de la OTAN.



El comunicado de los líderes partidistas indicó que “el trabajo sobre el futuro de Groenlandia se desarrolla en diálogo con el pueblo groenlandés y se prepara sobre la base del derecho internacional”.

“Ningún otro país puede interferir en esto”, afirmaron. “Debemos decidir nosotros mismos el futuro de nuestro país, sin presiones para decisiones rápidas, demoras o injerencias de otros países”.

El texto está firmado por Nielsen, Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond y Aqqalu C. Jerimiassen.

Aunque Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una población de alrededor de 57,000 habitantes y no cuenta con fuerzas armadas propias. La defensa corre a cargo de Dinamarca, cuyo Ejército es ampliamente inferior al de EEUU.

No está claro cómo responderían los demás miembros de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar el control de la isla por la fuerza, ni si acudirían en ayuda de Dinamarca.

¿Qué dicen los groenlandeses sobre los planes de Trump?

A pie de calle, la idea tampoco sienta nada bien.

Así lo manifiesta Julius Nielsen, un pescador de 48 años, en las calles de Nuuk, capital de este territorio ártico que fue colonia danesa hasta 1953 y obtuvo su autonomía 26 años más tarde.

"¿Estadounidenses? ¡No! Ya hemos sido una colonia durante muchos años. No queremos convertirnos de nuevo en colonia", dijo a AFP.

"Pienso que funciona bien" la relación entre Dinamarca y Groenlandia, apunta Inaluk Pedersen, una vendedora de 21 años. Pero "tengo la impresión de que la injerencia de Estados Unidos perturba las relaciones, y la confianza", añade.

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado su alarma ante las amenazas de Trump de tomar la isla, donde Washington dispone de una base militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Según un sondeo publicado el sábado por la agencia danesa Ritzau, el 38.3% de daneses piensa que Estados Unidos invadirá Groenlandia durante la presidencia de Trump.

En enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se decían opuestos a formar parte de Estados Unidos, según otro sondeo publicado en la prensa local. Solo el 6% era favorable a esa opción.

