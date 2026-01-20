Emmanuel Macron ¿Macron envía mensaje a Trump? Presidente de Francia fija postura por Groenlandia Este martes 20 de enero de 2026 la Unión Europea prometió una respuesta firme ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por Groenlandia



Video Entrevista completa al presidente francés, Emmanuel Macron: habla de economía y la guerra en Ucrania

El presidente de Francia , Emmanuel Macron, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, expresó hoy 20 de enero de 2026 su opinión en torno a acuerdos globales y fijó su postura por Groenlandia, en el marco de la disputa de Donald Trump con Dinamarca, por la isla.

El mandatario francés considera que los acuerdos globales se dirigen a un mundo sin ley y pide a los líderes de los países que trabajen más juntos y respeten los tratados (como el G7 o la Unión Europea) para evitar el caos.

PUBLICIDAD

Unión Europea advierte respuesta firme ante amenazas de Trump

Este martes 20 de enero de 2026 la Unión Europea prometió una respuesta firme ante las amenazas del presidente de los Estados Unidos , Donald Trump, de hacerse de Groenlandia.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, desde que el mandatario estadounidense volvió al poder ha insistido en tomar el control del territorio danés, con el pretexto de seguridad nacional y asegurando que si no lo llegaba a hacer él, lo tomarían otros países como Rusia o China.

Una de las medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, es que amenazó con poner aranceles a ocho países europeos, tal es el caso de Reino Unido y Francia que rechazan su plan de expansión.

Trump dice que cree que líderes europeos no se opondrán demasiado

Este lunes el mandatario estadounidense expresó que no creía que los líderes de Europa fueran a oponerse demasiado en querer comprar la isla.

Asimismo, sostuvo que había tenido "una muy buena conversación telefónica sobre Groenlandia con Mark Rutte", el secretario general de la OTAN.

¿Qué dijo Macron sobre Groenlandia?

La relación entre los presidentes de Francia y Estados Unidos, Emmanuel Macron y Donald Trump, respectivamente, se vio más tensa esta semana con el anuncio de nuevos aranceles por Groenlandia.

El pasado lunes, Donald Trump amenazó con poner aranceles del 200% al vino y champán francés, como represión por la falta de apoyo de Macron a la intención que Groenlandia pase a una administración de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Esta respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos, fue porque Francia insinuó que no se sumaría a su Consejo de la Paz.

Sin embargo, este martes, Macron denuncia en el Foro Económico Mundial en Davos que Estados Unidos lleva a cabo una competencia a través de una política comercial que "exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa"

El mandatario francés aseguró que Europa tiene herramientas "muy poderosas", hablando de temas comerciales y consideró que debe "utilizarlas" "cuando no se la respeta", después de que el presidente Donald Trump amenazara con aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

Macron retomó el tema de la posibilidad de recurrir al instrumento "anticoerción" de la Unión Europea, considerado una "bazuca" en caso de guerra comercial.