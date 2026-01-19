Aranceles ¿Cuándo entran en vigor nuevos aranceles por Groenlandia? Trump ya no solo piensa en la paz La aplicación de nuevos aranceles por Groenlandia, podría tratarse de una vendetta política de Donald Trump. ¿Cuándo comenzarán a aplicar?

Video Encuestas no favorecen el primer año de mandato de Donald Trump por priorizar temas internacionales

La aplicación de aranceles a ocho países de la Unión Europea, que participan en los ejercicios militares en Groenlandia, podría tratarse de una vendetta política por parte del presidente Donald Trump por no haber ganado el Premio Nobel de la Paz.

Una filtración de un mensaje por la cadena PBS dio a conocer una carta supuestamente enviada por Trump al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr, luego de que su país no le concediera el reconocimiento y en cambio entregárselo a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

PUBLICIDAD

En el mensaje se puede leer que el republicano habría reprochado a Gahr que su país no le concediera el Premio Nobel de la Paz 2025 a pesar de haber “ parado ocho guerras y más”, por lo que en consecuencia dijo que no pensaría en únicamente en la paz, sino que pensaría “en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”.

La filtración del mensaje ocurre en un momento particularmente tenso entre Donald Trump y las autoridades de ocho países que sufrirán el aumento de los aranceles de importación, tales como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos aranceles?

Este fin de semana, el presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles sobre los productos enviados a la unión americana procedente de esos ocho países, mismas que subirán hasta un 25% hasta que se concrete la compra de Groenlandia, territorio del reino de Dinamarca.

Los aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de febrero de este 2026 con un 10% de aranceles a las importaciones, mismas que irían escalando hasta junio próximo para ubicarse en un 25%.

Trump presiona para quedarse con Groenlandia

En la víspera, Donald Trump aseguró que China y Rusia querían apoderarse de Groenlandia y dejó ver que Dinamarca no tenía cómo poder evitarlo, “la paz mundial está en juego”, dijo el republicano.

Tras ello, los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN) emitieron un pronunciamiento conjunto para expresar su respaldo a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia, ante los recientes amagos de anexión realizados por Donald Trump.

PUBLICIDAD

Los ocho países miembros emitieron un comunicado conjunto en donde cerraron filas con el reino de Dinamarca y subrayaron su disposición a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial.

Asimismo, defendieron el ejercicio militar danés “Resistencia Ártica”, realizado recientemente, al señalar que su objetivo es fortalecer la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido y criticaron las amenazas arancelarias de Washington.

Advirtieron que este tipo de medidas socavan las relaciones transatlánticas y podrían generar una peligrosa espiral de tensiones: “Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Nos comprometemos a defender nuestra soberanía”, afirmaron.