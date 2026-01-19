Presidente de Estados Unidos ¿Trump mandó carta a Noruega? Secretario del Tesoro aclara el tema por Groenlandia El secretario del Tesoro habló sobre la supuesta carta que Donald Trump habría enviado a su homólogo en Noruega, Jonas Gahr, y esto fue lo que dijo

Video Trump bromea sobre intercambiar a Puerto Rico por Groenlandia

Una supuesta carta del presidente Donald Trump a su homólogo en Noruega, Jonas Gahr, en donde se presume que reprochó que su país no le otorgó el Premio Nobel de la Paz, ha dado origen a una nueva tensión entre el estadounidense y el país miembro de la OTAN.

Medios internacionales han comenzado a filtrar la supuesta misiva, la cual no presenta la firma del presidente, por lo que se abre un espacio para la duda; sin embargo, en el texto se lee un aparente reclamo debido a que el comité no entregó a Donald Trump la presea en lugar de a la líder venezolana María Corina Machado.

Según se lee en la carta, la no entrega del premio habría motivado el nuevo interés del republicano en anexar la isla de Groenlandia a Estados Unidos , arrebatándoselo a Dinamarca, bajo el argumento de que Rusia y China tienen un particular interés por ese territorio.

"Considerando que su país decidió no darme el ⁠Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", se lee en la carta.

¿Trump envió la carta a Noruega?

Hasta el momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es quien se ha pronunciado como fuente oficial ante la presunta existencia del documento. A su consideración, la carta es falsa, pues afirmó que Donald Trump considera a Groenlandia como un activo para el país.

"No sé nada sobre la carta del presidente a Noruega. Creo que es una completa falacia que el presidente esté haciendo esto por el Premio Nobel. El presidente considera a Groenlandia un activo estratégico para Estados Unidos. No vamos a subcontratar nuestra seguridad hemisférica a nadie más", dijo el encargado del Tesoro de Estados Unidos.

El Premio Nobel que no ganó

El presidente de los Estados Unidos ha intensificado las tensiones internacionales al vincular directamente su política sobre Groenlandia con el hecho de no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz en 2025.

Trump hizo campaña abiertamente por el Nobel de la Paz, que finalmente fue entregado a María Corina Machado; sin embargo, la líder opositora le obsequió, de manera simbólica, su medalla de oro durante una reunión en la Casa Blanca. No obstante, el Comité Noruego del Nobel reveló que el premio no puede ser transferido, compartido ni revocado.

Estas declaraciones llegan cuando la comunidad internacional observa con recelo cualquier postura que pueda interpretarse como expansionista o contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Mientras que líderes europeos han rechazado la idea de que Estados Unidos pueda hacerse con el territorio por la fuerza o bajo presiones económicas.

