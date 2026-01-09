Groenlandia Trump afirma que Estados Unidos tratará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" El presidente Donald Trump dijo este viernes que resolverá su aspiración de que EEUU controle Groenlandia "por las buenas" o "por las malas" ante lo que considera una amenaza persistente de Rusia o China de tomar la isla.

El presidente Donald Trump volvió a sugerir este viernes el uso de la fuerza para apoderarse de Groenlandia, al tiempo que descartaba la soberanía de Dinamarca sobre la isla autónoma del Ártico.

"Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no", afirmó Trump en una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos petroleros que acudieron a discutir planes para invertir en la industria petrolera de Venezuela, ahora tutelada por EEUU.

El presidente estadounidenses dijo que "me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", cuando se le preguntó por Groenlandia.

Trump afirma que controlar la isla, rica en minerales, es crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, dada la creciente actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

"No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Eso es lo que harán si no lo hacemos. Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea de la manera amable o de la manera más difícil".

Ambos países han aumentado su actividad militar en la región ártica en los últimos años, pero ninguno ha reclamado la vasta isla helada.

Dinamarca y otros aliados europeos han expresado su sorpresa ante las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia, donde Estados Unidos ya tiene una base militar.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido de que una invasión de Groenlandia acabaría con "todo", es decir, con la OTAN y la estructura de seguridad occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Trump restó importancia a las preocupaciones de Dinamarca, un aliado incondicional de Estados Unidos que se unió a este país en la controvertida invasión de Irak en 2003.

"Tengo que decirte que yo también soy fan de Dinamarca. Y ya sabes, han sido muy amables conmigo", dijo Trump.

"Pero ya sabes, el hecho de que hace 500 años un barco atracara allí no significa que sean dueños de la tierra".

El secretario de Estado Marco Rubio se reunirá la próxima semana con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y representantes de Groenlandia.

