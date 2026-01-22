Noticias ¿Qué pasará con el niño de 5 años de edad que se llevó ICE? Esto recomiendan a sus familiares El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aclaró que el niño fue abandonado por su padre -un inmigrante indocumentado originario de Ecuador-, al intentar huir de su detención

Video Detención de niño de cinco años por agentes de ICE genera dudas y molestias sobre los operativos

El caso de un menor de cinco años q ue presuntamente fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado indignación a nivel internacional. Miles de personas se cuestionan qué ocurrirá con el niño, luego de que su situación se viralizara en redes sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró mediante un comunicado difundido en redes sociales que el menor no fue perseguido ni arrestado por agentes de ICE. Según la versión oficial, el niño fue abandonado por su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, inmigrante indocumentado originario de Ecuador, durante un operativo realizado el pasado 20 de enero.

¿El menor Liam Conejo Ramos quedó bajo resguardo de ICE?

La dependencia confirmó que el menor, identificado presuntamente como Liam Conejo Ramos, quedó bajo resguardo de un agente de ICE luego de que su padre huyera del lugar para evadir a las autoridades.

Tras el abandono, uno de los agentes permaneció con el niño para garantizar su seguridad, mientras el resto del equipo continuó con la detención del padre. Las autoridades informaron que Conejo Arias ya había sido arrestado anteriormente y posteriormente liberado en Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden.

Procedimiento migratorio en casos con menores

El DHS explicó que, en situaciones como esta, se consulta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos o si prefieren que los menores sean entregados a una persona de confianza previamente designada. Este procedimiento, aseguró la dependencia, ha sido aplicado de manera consistente en administraciones anteriores.

Asimismo, las autoridades señalaron que los padres pueden optar por gestionar su salida voluntaria del país mediante la aplicación CBP Home, la cual ofrece un vuelo gratuito y un apoyo económico de 2,600 dólares para facilitar el retorno a su país de origen.

¿Cuál será el destino del menor de cinco años?

Hasta el momento, ni el DHS ni el ICE han proporcionado más detalles sobre la situación actual del menor en Estados Unidos, por lo que se desconoce si permanece bajo resguardo de las autoridades o si ya fue repatriado a su país de origen.

¿ICE puede entrar a tu casa sin orden judicial?

Un memorando interno del ICE, revelado por The Associated Press (AP), autoriza a agentes federales de inmigración a ingresar por la fuerza a viviendas sin orden judicial, basándose únicamente en órdenes administrativas para ejecutar deportaciones, lo que defensores de derechos consideran una violación a la Cuarta Enmienda y a los límites constitucionales sobre la propiedad privada.