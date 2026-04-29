Corte Suprema La veloz respuesta de algunos estados al fallo de la Corte Suprema sobre rediseño de mapas electorales con criterios raciales Varios estados ya están tomando medidas para responder a una decisión de la Corte Suprem que anula un distrito electoral con mayoría negra en Luisiana. La sentencia judicial del miércoles limita el uso de la raza en la delimitación de los distritos electorales.

Video Corte Suprema permite a Texas aplicar mapas distritales favorables a republicanos

Antes incluso de que se redactara el fallo de la Corte Suprema que anulaba un distrito electoral con mayoría negra en Luisiana, algunos estados ya estaban tomando medidas para responder a esa decisión judicial.

El dictamen del miércoles limita significativamente el uso de la raza a la hora de delimitar los distritos electorales, lo que debilita una ley de la era de los derechos civiles que ha impulsado la representación de las minorías en el Congreso.

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La decisión se produjo en medio de una sesión legislativa especial en Florida que el gobernador republicano Ron DeSantis había convocado para la redistribución de distritos electorales, partiendo de la suposición de que el Tribunal Supremo fallaría como lo hizo. El gobernador republicano de Mississippi también había anunciado ya una sesión legislativa especial, supeditada al fallo del tribunal.

A continuación, un resumen de cómo están respondiendo algunos estados al fallo:

Florida

Horas después de la decisión de la Corte Suprema, la legislatura de Florida, liderada por los republicanos, aprobó nuevos distritos para la Cámara de Representantes que podrían ayudar al Partido Republicano a ganar hasta cuatro escaños adicionales en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

DeSantis había convocado una sesión legislativa especial sin saber cuándo emitiría la Corte Suprema su dictamen en el caso de la redistribución de distritos de Luisiana. Pero DeSantis estaba bastante seguro de cómo fallaría la corte.

El lunes dio a conocer un nuevo mapa de la Cámara de Representantes que, entre otras cosas, rediseña un distrito del sureste de Florida que, según DeSantis, se creó para ayudar a elegir a un representante afroamericano en un intento de cumplir con la Ley Federal de Derechos Electorales.

"Si se entiende correctamente, la Decimocuarta Enmienda prohíbe al gobierno dividir a la ciudadanía basándose, total o parcialmente, en la raza", escribió DeSantis en una carta enviada el lunes a los legisladores.

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Una enmienda constitucional de Florida aprobada por los votantes en 2010 prohíbe que los distritos se tracen para negar o disminuir la capacidad de las minorías raciales o lingüísticas de elegir a los representantes de su elección. Pero DeSantis había dicho que considera que esa enmienda es una violación de la Constitución de los Estados Unidos.

Queda por determinar si eso es cierto. La decisión de la Corte Suprema no anula automáticamente las protecciones constitucionales estatales contra la discriminación racial en los distritos electorales, dijo Ruth Greenwood, directora de la Clínica de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de Harvard.

Mississippi

A finales de la semana pasada, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, del Partido Republicano, anunció que convocaría una sesión legislativa extraordinaria para redefinir los distritos electorales del Tribunal Supremo del estado. Afirmó que esta comenzaría 21 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronunciara sobre el caso de Luisiana.

El año pasado, un juez federal ordenó a Mississippi que redefiniera los distritos electorales de su Corte Suprema tras determinar que violaban la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales al diluir el poder de los votantes afroamericanos. Los legisladores estatales habían estado esperando una decisión en el caso de Louisiana antes de seguir adelante, pero su sesión legislativa terminó a principios de este mes.

Reeves dijo en su proclamación que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos serviría de guía a los legisladores sobre si la "redistribución de distritos con criterio racial" viola la Constitución de los Estados Unidos.

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Louisiana

Los legisladores estatales votaron el año pasado a favor de retrasar las primarias de Louisiana del 18 de abril al 16 de mayo para dar tiempo a responder a una decisión del Tribunal Supremo sobre los distritos electorales del estado, que eran objeto de debate en el caso resuelto el miércoles. Pero esa decisión tardó más en llegar de lo que algunos legisladores habían previsto.

La votación anticipada comenzará el sábado. El miércoles no estaba claro si la legislatura de Louisiana, liderada por los republicanos, podría intentar redefinir los distritos electorales antes de las elecciones generales de noviembre.

El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Phillip DeVillier, y el presidente del Senado estatal, Cameron Henry, dijeron en un comunicado que están revisando el fallo y consultando con otros "para determinar los próximos pasos a seguir en el mejor interés de los votantes de Luisiana y de nuestro estado". El gobernador republicano Jeff Landry también dijo que está hablando con los líderes para determinar sus opciones.

Alabama

En 2023, un tribunal federal ordenó la creación de un nuevo distrito con una población mayoritariamente negra, lo que condujo a la elección del segundo representante negro de Alabama en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Alabama tiene la obligación judicial de utilizar el nuevo mapa hasta después del próximo censo, en 2030. Sin embargo, en un recurso pendiente ante la Corte Suprema se alega que el mapa constituye un gerrymandering racial ilegal.

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El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, elogió la decisión del miércoles en el caso de Louisiana. Dijo que "actuará lo más rápido posible para aplicar este fallo a los esfuerzos de redistribución de distritos de Alabama y garantizar que nuestros mapas del Congreso reflejen la voluntad del pueblo, no un sistema de cuotas raciales que la Constitución prohíbe".

Pero eso aún podría tardar un tiempo. Las primarias del estado están programadas para el 19 de mayo, y la gobernadora republicana Kay Ivey dijo que el estado "no está en condiciones de celebrar una sesión especial en este momento".

Tennessee

La Asamblea General de Tennessee concluyó su sesión anual la semana pasada. Pero la senadora republicana Marsha Blackburn, quien se postula para gobernadora, dijo el miércoles en las redes sociales que la legislatura controlada por los republicanos debería volver a reunirse y rediseñar el único distrito electoral demócrata de Tennessee a favor de los republicanos. El distrito actualmente se centra en Memphis, donde la mayoría de la población es negra.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado de Tennessee dijeron que están discutiendo la posibilidad de una redistribución de distritos. Pero el presidente del Senado, Randy McNally, dijo que existen algunos obstáculos para cambiarlos. El plazo de inscripción de candidatos terminó en marzo y las primarias son en agosto.

"Dado que ya pasó la fecha límite de inscripción y los candidatos calificados ya se postulan para las elecciones, la redistribución de los escaños del Congreso en este momento presentaría varios desafíos logísticos", dijo McNally.

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Illinois

Por temor a que la Corte Suprema socavase la Ley de Derechos Electorales, la Cámara de Representantes de Illinois, de mayoría demócrata, aprobó la semana pasada una propuesta de enmienda a la constitución estatal que añade protecciones para la redistribución de distritos basada en la raza.

La medida daría prioridad al trazado de distritos legislativos que garanticen que los votantes tengan la oportunidad de elegir a los representantes de su elección "en función de la raza". La creación de "distritos de coalición o influencia racial" —donde la mayoría de los votantes son minorías— tendría mayor prioridad que los distritos contiguos o compactos.

Pero el presidente del Senado, Don Harmon, dijo el miércoles que la enmienda no se aprobará en esta sesión, para dar tiempo a que los expertos legales revisen el fallo judicial.