Corte Suprema La Corte Suprema vacía de contenido una ley histórica que protegió los derechos electorales de las minorías durante seis décadas A lo largo de sus seis décadas de vigencia, la Ley de Derechos Electorales se convirtió en una de las leyes más trascendentales de la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes afroamericanos e hispanos en todos los niveles del gobierno. El miércoles, la Corte Suprema de los Estados Unidos derribó un pilar fundamental de la ley que había protegido contra la discriminación racial en el voto y la representación.

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El presidente Lyndon B. Johnson sabía que la ley que estaba a punto de firmar era trascendental, una ley cuya aprobación había exigido valor a ciertos miembros del Congreso, ya que el voto podía costarles sus escaños.

Para honrar ese gesto, tomó la inusual decisión de salir del Despacho Oval y dirigirse al Capitolio para la ceremonia de firma. Era el 6 de agosto de 1965, cinco meses después de que el ataque del "Domingo Sangriento" contra los manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama, diera impulso al proyecto de ley que se conoció como la Ley del Derecho al Voto.

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En las seis décadas transcurridas desde entonces, se convirtió en una de las leyes más trascendentales de la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes afroamericanos e hispanos en todos los niveles del gobierno.

El miércoles, la Corte Suprema derribó un pilar fundamental de la ley que había protegido contra la discriminación racial en el voto y la representación. Fue una decisión que se produjo más de una década después de que la corte socavara otro principio clave de la ley y condujera a leyes electorales restrictivas en varios estados. Los defensores del voto y de los derechos civiles quedaron temerosos de lo que les espera a las comunidades minoritarias.

"Significa que hay comunidades enteras que pueden quedarse sin representación", dijo Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. "Literalmente nos está haciendo retroceder a la era de Jim Crow sin ningún remordimiento, y eso no es una exageración".

Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, dijo que el trabajo constante del tribunal para erosionar la Ley de Derechos Electorales, que culminó con la decisión del miércoles, equivalía a "enterrarla sin funeral".

El vaciamiento del "hito legislativo más importante" de Estados Unidos

El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso de redistribución de distritos electorales en Louisiana, después de que el estado creara un distrito que le dio su segundo representante afroamericano en el Congreso.

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Consideró que ese mapa era un gerrymandering inconstitucional porque tomó en cuenta la raza para trazar las líneas. En un dictamen redactado por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora del tribunal afirmó que la disposición de la Ley de Derechos Electorales en cuestión, denominada Sección 2, fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional.

La jueza Elena Kagan, en su voto particular, señaló que el umbral para demostrar la discriminación intencional es "una barrera casi insuperable para que las impugnaciones de cualquier asunto relacionado con los derechos electorales puedan probar la discriminación".

Los expertos en derechos electorales afirmaron que el fallo deja a la Ley de Derechos Electorales como una mera sombra de lo que había sido y abrirá la puerta a que los responsables de trazar los mapas políticos a todos los niveles —desde los distritos escolares locales hasta las legislaturas estatales y el Congreso— socaven la representación de las minorías.

"Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha", declaró el representante demócrata Ritchie Torres, de Nueva York.

María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, dijo que la decisión permitirá un "fragmento y concentración" más agresivo de las poblaciones para diluir sus votos, "no solo en los distritos del Congreso, sino también en las legislaturas estatales, las comisiones de condado, las juntas escolares y ayuntamientos".

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El jueves, varios grupos de derechos civiles celebraron una conferencia de prensa conjunta para condenar el fallo de la Corte Suprema y comprometerse a luchar contra sus repercusiones.

Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Urbana Nacional, advirtió que no se debe enmarcar el momento actual como una mera batalla por el control político entre demócratas y republicanos.

"Esta decisión es una continuación de un ataque frontal contra los logros del Movimiento por los Derechos Civiles que comenzó en 1954 con la decisión Brown contra la Junta de Educación", dijo.

La Ley de Derechos Electorales fue la herramienta clave para combatir la dilución del peso del voto

Los expertos en derechos electorales afirmaron que no hay duda del impacto que ha tenido la ley a lo largo de las décadas.

Sherrilyn Ifill, profesora de Derecho en la Universidad de Howard y expresidenta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, señaló que en 1970 había alrededor de 1,500 funcionarios electos afroamericanos en todo el país. Hoy en día, esa cifra supera los 10,000.

"Y no es por la bondad de la gente", dijo.

Afirmó que ese éxito fue resultado directo de que las comunidades afroamericanas, los activistas de derechos civiles y los abogados contaran con las herramientas, a través de la Ley de Derechos Electorales, para impugnar los intentos de disminuir el peso electoral de los votantes afroamericanos e hispanos. La mayoría de los casos de la Sección 2 han versado sobre la representación en los gobiernos locales.

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No se trata solo de números.

Una pérdida de representación, especialmente en las legislaturas estatales y en el Congreso, se traducirá en que las comunidades minoritarias pierdan voz en temas que les importan, como la salud, la educación y las mejoras necesarias en las obras públicas, dijo Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Americana por las Libertades Civiles.

"Ahora los estados pueden alegar objetivos partidistas para justificar mapas que privan de representación a los votantes de color, y los tribunales federales tendrán pocos fundamentos para intervenir", dijo.

Una erosión constante por parte del tribunal, un futuro incierto

La histórica ley firmada por Johnson hace 61 años ha sido enmendada a lo largo de los años, pero el cambio más importante se produjo en 2013, cuando la Corte Suprema emitió su fallo en el caso Condado de Shelby contra Holder. Esa decisión puso fin, en esencia, a una disposición de la Ley de Derechos Electorales que establecía la forma en que los estados y las jurisdicciones locales debían incluirse en una lista de aquellos que necesitaban obtener la aprobación previa, o autorización previa, del departamento de Justicia de EE. UU. para realizar cambios relacionados con el voto.

Esa decisión allanó el camino para que los estados, en su mayoría republicanos, aprobaran una oleada de leyes electorales restrictivas, especialmente después de que el presidente Donald Trump, republicano, afirmara falsamente que un fraude generalizado le había costado la reelección en 2020 frente al demócrata Joe Biden.

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En un fallo sorpresa en 2023, la Corte Suprema confirmó la Sección 2 en un caso de redistribución de distritos en Alabama, un fallo que esencialmente revocó el miércoles.

La pregunta ahora es qué vendrá después, para los representantes de las minorías y las comunidades a las que representan.

En Louisiana, la decisión pone a la representante demócrata Cleo Fields en riesgo. Los principales líderes electos del estado, todos republicanos, ya están planeando posponer las primarias estatales del 16 de mayo para poder rediseñar los mapas del Congreso.

Esta no es la primera vez que la redistribución de distritos ha complicado los planes políticos de Fields. Ocupó el cargo durante dos mandatos en la década de 1990 antes de que el estado rediseñara su distrito electoral.

"Ya he pasado por esto antes, hace 33 años", dijo.

Shomari Figures, quien ganó el escaño creado en Alabama tras la decisión del tribunal de 2023, señaló que la decisión no modifica los distritos electorales actuales de ese estado, pero ha hecho que sea mucho más difícil demostrar la discriminación racial en futuros casos de redistribución de distritos.

"Esto llevará a que los estados, principalmente en el sur, pongan en marcha de inmediato iniciativas para rediseñar los distritos de manera que se diluya el impacto de los votantes negros y se reduzca drásticamente el número de oportunidades reales de elegir a miembros negros para el Congreso", dijo.

Shalela Dowdy, una residente de Alabama que fue demandante en el juicio que dio lugar a la creación de un nuevo distrito ahora representado por Figures, dijo que le preocupa que la decisión conduzca a la reversión del distrito creado en 2023, el cual, según ella, le dio una mayor voz a los votantes negros.