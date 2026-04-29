Corte Suprema ¿Cómo luce el panorama de la batalla de rediseños electorales en distintos estados? La mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó a los republicanos su mayor victoria hasta la fecha en la lucha por el control de la Cámara de Representantes y de los parlamentos estatales de todo el país. En este contexto, ocho estados han aprobado nuevos distritos electorales. mientras que en otros cinco los cambios fueron negados.

Video Propuesta de mapa electoral de DeSantis favorecería a republicanos en Florida

Una serie de idas y venidas en la redistribución de distritos electorales en los distintos estados ha cambiado el panorama electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, mientras republicanos y demócratas buscan obtener ventaja en su lucha por el control de una Cámara de Representantes muy reñida.

Y en medio de esta batalla, la mayoría conservadora de la Corte Suprema entregó el miércoles a los republicanos su mayor victoria hasta la fecha en la eterna disputa por el control de la Cámara de Representantes y los parlamentos estatales de todo el país, mientras en distintos estados avanzan iniciativas para lograr más escaños en el Congreso.

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La legislatura de Florida, liderada por los republicanos, es la última en actuar, al aprobar este miércoles nuevos distritos para la Cámara de Representantes que podrían ayudar al Partido Republicano a ganar varios escaños adicionales en las elecciones de este año.

Eso podría contrarrestar las ganancias demócratas en Virginia, donde los votantes aprobaron recientemente un nuevo mapa de la Cámara de Representantes diseñado para dar varios escaños a los demócratas.

Los distritos electorales suelen redefinirse una vez cada década, tras cada censo. Sin embargo, el año pasado el presidente Donald Trump instó a los republicanos de Texas a redefinir los distritos de la Cámara de Representantes para dar ventaja al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas de California hicieron lo propio, y las iniciativas de redistribución de distritos pronto se extendieron por todo el país.

Los republicanos creen que podrían ganar hasta 13 escaños adicionales gracias a los nuevos distritos electorales de Texas, Misuri, Carolina del Norte, Ohio y Florida. Los demócratas, por su parte, creen que podrían ganar hasta 10 escaños gracias a los nuevos distritos de California, Utah y Virginia. Pero eso supone que los patrones de voto del pasado se mantengan en noviembre. Y eso es incierto, especialmente porque el partido en el poder suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato y Trump enfrenta índices de aprobación negativos en las encuestas.

Los demócratas solo necesitan ganar unos pocos escaños en noviembre para arrebatarle el control de la Cámara de Representantes a los republicanos, lo que potencialmente les permitiría obstruir la agenda de Trump.

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Dónde se aprobaron los nuevos distritos de la Cámara de Representantes

Desde el verano pasado se han aprobado nuevos distritos de la Cámara de Representantes en ocho estados. Seis de ellos llevaron a cabo la redistribución de distritos de forma voluntaria, uno se vio obligado a hacerlo por su constitución estatal y otro lo hizo por orden judicial.

Texas

Mapa actual: 13 demócratas, 25 republicanos

Nuevo mapa: El gobernador republicano Greg Abbott promulgó en agosto pasado un mapa revisado de la Cámara de Representantes que podría ayudar a los republicanos a ganar cinco escaños adicionales.

Desafíos: En diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos allanó el camino para que los nuevos distritos se utilizaran en las elecciones de este año. Desde entonces, ha revocado un fallo de un tribunal inferior que bloqueaba el nuevo mapa por considerar que era "manipulado racialmente".

California

Mapa actual: 43 demócratas, nueve republicanos

Nuevo mapa: En noviembre, los votantes aprobaron los distritos revisados de la Cámara de Representantes trazados por la Legislatura liderada por los demócratas, lo que podría ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños adicionales.

Desafíos: En febrero, la Corte Suprema permitió que los nuevos distritos se utilizaran en las elecciones de este año. Denegó una apelación presentada por los republicanos y el departamento de Justicia, que alegaban que los distritos favorecían de manera inadmisible a los votantes hispanos.

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Misuri

Mapa actual: dos demócratas, seis republicanos

Nuevo mapa: El gobernador republicano Mike Kehoe promulgó en septiembre pasado un mapa revisado de la Cámara de Representantes que podría ayudar a los republicanos a ganar un escaño adicional.

Desafíos: Un juez del condado de Cole dictaminó que el nuevo mapa está en vigor mientras los funcionarios electorales trabajan para determinar si una petición de referéndum que busca una votación a nivel estatal cumple con los criterios constitucionales y contiene suficientes firmas válidas.

La Corte Suprema de Missouri rechazó una demanda que alegaba que la redistribución de distritos a mitad de década es ilegal. Está programado que en mayo escuche los argumentos sobre las alegaciones de que los nuevos distritos violan los requisitos de compacidad y deberían suspenderse en espera del posible referéndum.

Carolina del Norte

Mapa actual: cuatro demócratas, 10 republicanos

Nuevo mapa: La Asamblea General, liderada por los republicanos, dio su aprobación definitiva en octubre a los distritos revisados que podrían ayudar a los republicanos a ganar un escaño adicional.

Desafíos: Un panel de un tribunal federal denegó en noviembre una solicitud para impedir que los distritos revisados se utilizaran en las elecciones de mitad de período.

Ohio

Mapa actual: cinco demócratas, 10 republicanos

Nuevo mapa: Un panel bipartidista compuesto principalmente por republicanos votó en octubre a favor de aprobar los distritos revisados de la Cámara de Representantes que mejoran las posibilidades de los republicanos de ganar dos escaños adicionales.

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Desafíos: Ninguno. La constitución estatal exigía nuevos distritos antes de las elecciones de 2026, ya que los republicanos habían aprobado el mapa anterior sin suficiente apoyo demócrata tras el último censo.

Utah

Mapa actual: ningún demócrata, cuatro republicanos

Nuevo mapa: En noviembre, un juez impuso una revisión de los distritos de la Cámara de Representantes que podría ayudar a los demócratas a ganar un escaño. El tribunal dictaminó que los legisladores habían eludido las normas contra el gerrymandering aprobadas por los votantes al adoptar el mapa anterior.

Desafíos: En febrero, un panel de un tribunal federal y la Corte Suprema del estado rechazaron las impugnaciones republicanas a la selección judicial del mapa.

Virginia

Mapa actual: seis demócratas, cinco republicanos

Nuevo mapa: En abril, los votantes aprobaron una enmienda constitucional que autoriza nuevos distritos de la Cámara de Representantes respaldados por los demócratas, lo que podría ayudar al partido a ganar hasta cuatro escaños adicionales.

Desafíos: La Corte Suprema del estado permitió que el referéndum siguiera adelante, pero aún no se ha pronunciado sobre si la iniciativa es legal. El tribunal está considerando una apelación contra el fallo de un juez del condado de Tazewell que declaró inválida la enmienda porque los legisladores violaron los requisitos de procedimiento.

Florida

Mapa actual: ocho demócratas, 20 republicanos

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Nuevo mapa: La Legislatura, liderada por los republicanos, aprobó en abril una revisión de los distritos de la Cámara de Representantes que podría mejorar las posibilidades del Partido Republicano de ganar cuatro escaños adicionales.

Desafíos: La constitución estatal establece que los distritos no pueden trazarse con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político o a un titular.

Casos en los que se rechazaron las iniciativas de redistribución de distritos

Gobernadores, legisladores o funcionarios partidistas impulsaron la redistribución de distritos del Congreso en numerosos estados. En al menos cinco estados, esas iniciativas ganaron cierto impulso inicial, pero finalmente fracasaron, ya fuera en la legislatura o en los tribunales.

Maryland

Mapa actual: siete demócratas, un republicano

Mapa propuesto: En febrero, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó un plan de redistribución de distritos respaldado por el gobernador demócrata Wes Moore que podría ayudar a su partido a ganar un escaño adicional.

Desafíos: La sesión legislativa terminó en abril sin que el Senado, controlado por los demócratas, votara el plan de redistribución de distritos. El presidente del Senado estatal dijo que existía la preocupación de que pudiera ser contraproducente para los demócratas.

Nueva York

Mapa actual: 19 demócratas, siete republicanos

Mapa propuesto: En enero, un juez ordenó a una comisión estatal que trazara nuevos límites para el único distrito electoral de la ciudad de Nueva York representado por un republicano, dictaminando que diluye de manera inconstitucional los votos de los residentes afroamericanos e hispanos.

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Desafíos: En marzo, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió la solicitud de los republicanos de suspender la orden del juez, dejando las líneas distritales existentes vigentes para las elecciones de 2026.

Indiana

Mapa actual: dos demócratas, siete republicanos

Mapa propuesto: La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó en diciembre un plan de redistribución de distritos que habría mejorado sus posibilidades de ganar dos escaños adicionales.

Desafíos: A pesar de la presión de Trump para que se adoptara el nuevo mapa, el Senado, controlado por los republicanos, lo rechazó en una votación bipartidista el 11 de diciembre.

Kansas

Mapa actual: un demócrata, tres republicanos

Mapa propuesto: Algunos legisladores republicanos intentaron abordar la redistribución de distritos del Congreso.

Desafíos: Los legisladores abandonaron una campaña de recogida de firmas para una sesión especial sobre la redistribución de distritos del Congreso en noviembre, tras no conseguir el apoyo suficiente.

Illinois

Mapa actual: 14 demócratas, tres republicanos

Mapa propuesto: El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso propuso en octubre un nuevo mapa de la Cámara de Representantes que mejoraría las posibilidades de los demócratas de ganar un escaño adicional.