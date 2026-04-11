Noticias La Ruta 66 cumple 100 años: la carretera que definió el viaje por carretera en EEUU De ruta de migrantes del Dust Bowl a ícono cultural global, la ruta 66 mantiene su vigencia a casi un siglo de su creación.

Video Especial: El sabor de la ruta 66

Existen formas más rápidas de ir de Chicago a Los Ángeles, pero ninguna posee el encanto o el prestigio cultural de la Ruta 66.

Para John Steinbeck, fue la «Carretera Madre» que condujo a los agricultores pobres, huyendo de la desesperación del * Dust Bowl*, hacia la soleada California. Para los nativos americanos que habitaban a lo largo de la ruta, representó un auge económico que, sin embargo, también dejó cicatrices.

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Para los viajeros negros, ofreció un santuario durante la época de la segregación.

Y para los amantes de la música, fue el lugar donde encontrar emociones y aventuras.

La Ruta 66 celebra este año su centenario. A pesar de haber perdido hace décadas su estatus como una de las principales arterias viales de la nación, personas de todo el mundo siguen acudiendo a ella para realizar el que es, quizás, el viaje por carretera estadounidense por excelencia, y para empaparse de sus luces de neón, sus moteles y atracciones de estilo *kitsch*, y su variada oferta gastronómica.

"Cada pueblo tiene su propia historia y su propia magia", afirmó Sebastiaan de Boorder, un empresario holandés que, junto a su esposa, insufló nueva vida al motel The Aztec en Seligman, Arizona.

"Es una parte esencial de la cultura y la historia de Estados Unidos", comentó refiriéndose a la carretera.

El sueño

La Ruta 66 —que se extiende a lo largo de aproximadamente 2.400 millas (3.860 kilómetros) desde Chicago, atravesando Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Arizona, hasta finalizar en Santa Mónica, California— fue trazada hace un siglo a partir de una amalgama de antiguas rutas comerciales de los nativos americanos y viejos caminos de tierra, con el objetivo de conectar el industrial Medio Oeste con la costa del Pacífico.

El empresario de Oklahoma Cyrus Avery, conocido como el «Padre de la Ruta 66», la concibió como algo más que una simple vía para cruzar el país de manera eficiente; la vio como una oportunidad para conectar la América rural y generar nuevos focos de actividad comercial.

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Avery sabía que el número 66 sería ideal para fines de marketing y que podría grabarse a fuego en la mente de los conductores; y tenía razón: la Ruta 66 ha quedado inmortalizada en películas, libros —incluyendo "Las Uvas de la Ira" de Steinbeck y "En el Camino" de Jack Kerouac— y canciones como "(Get Your Kicks on) Route 66" de Bobby Troup, la cual sirvió como himno del optimismo y la movilidad de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial.

Olas migratorias

Desde su designación en noviembre de 1926 como una de las carreteras numeradas originales de la nación, la que fuera en su momento la «Calle Principal de Estados Unidos» ha encarnado la promesa de prosperidad.

Se convirtió en un camino literal de esperanza para los migrantes que huían de granjas asoladas por la sequía y de la pobreza durante el *Dust Bowl* (la «Cuenca de Polvo») y la Gran Depresión de la década de 1930.

Y durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para trasladar tropas, equipamiento y trabajadores hacia el Oeste. El auge de la posguerra, durante las décadas de 1940 y 1950, constituyó la época dorada de la Ruta 66, al convertirse en una popular ruta vacacional.

Los automóviles se volvieron más asequibles, aumentó la renta disponible y la gente comenzó a perseguir la libertad en la carretera abierta.

"La gente, por lo general, posee un sentido de la aventura, un sentido de la curiosidad. Y eso se puede encontrar en la Ruta 66. Este es el camino de los sueños", afirmó el autor e historiador Jim Hinckley.

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La llegada a la cultura de masas

Los restaurantes de carretera y los moteles prosperaron, mientras emprendedores ingeniosos ideaban formas de hacer que los automovilistas se desprendieran de su dinero.

Había fosas de serpientes de cascabel, tótems, puestos comerciales, cavernas donde supuestamente se escondían los forajidos del Viejo Oeste, y maravillas de la ingeniería moderna, como el reluciente arco de acero de San Luis.

Los graneros se pintaban con anuncios de proporciones colosales, las vallas publicitarias promocionaban las atracciones locales y el neón estaba por todas partes. ¿La cereza del pastel? La comida.

Había lugares para comer algo rápido y seguir el camino, pero también para sentarse y saborear un pedacito de hogar.



El *Cozy Dog Drive In* —famoso por sus hot dogs empanados servidos en un palito— ha cumplido con ambos propósitos desde 1949.

En el interior de su comedor en Springfield, Illinois, los viajeros comparten historias sobre la vida en la carretera.

"La carretera no tendría vida sin las historias de todos los lugares a lo largo de su recorrido que la mantuvieron viva de pueblo en pueblo", afirmó Josh Waldmire, propietario de tercera generación.

"Simplemente sobrevivimos gracias a los demás. La carretera nos alimenta y, mientras sigamos volcando nuestros sentimientos y nuestro amor en ella, ese espíritu resonará en los viajeros y en las historias de la gente", agregó.

Una carretera dividida

La Ruta 66 supuso un gran impulso económico para las tribus nativas americanas asentadas a lo largo de su trazado. Sin embargo, aunque atrajo turistas, también dejó cicatrices derivadas de la expropiación forzosa de tierras tribales y perpetuó estereotipos.

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Más de la mitad de la carretera discurría a través de lo que se conoce como *Indian Country* (territorio indígena), y los letreros de los comercios solían hacer referencias casuales a tipis y tocados de plumas: símbolos fácilmente apropiados con fines comerciales, pero que no siempre representaban fielmente las diversas culturas presentes a lo largo de la ruta.

En Laguna Pueblo, al oeste de Albuquerque, surgieron restaurantes y estaciones de servicio; algunos de ellos eran gestionados por veteranos militares del propio pueblo, verdaderos expertos en reparar cualquier cosa, desde un neumático pinchado hasta un radiador averiado.

Las mujeres del pueblo también supieron adaptarse, transformando sus vasijas de cerámica utilitarias en auténticas obras de arte codiciadas por los turistas.

El pan casero y los pasteles terminaban de conquistar a los visitantes. Desde hace mucho tiempo, los líderes de Laguna han considerado a la carretera —o *he-ya-nhee’*, en la lengua tribal keres— como «el corredor del comercio», señaló un empresario y miembro tribal Ron Solimon.

Aprovechando ese potencial, la tribu ha construido un imperio multimillonario de casinos, puestos de hamburguesas y otros negocios. También existían peligros a lo largo de la ruta, particularmente durante la era de las leyes Jim Crow, cuando los viajeros negros debían depender de guías —como el *Green Book*— para encontrar alojamiento y servicios seguros.

"Especialmente para los viajes de larga distancia, la segregación era una realidad cotidiana", afirmó Matthew Pearce, historiador estatal de la Sociedad Histórica de Oklahoma.

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"Por ello, los automovilistas negros necesitaban saber a qué lugares seguros podían acudir", explicó.

La gasolinera Threatt Filling Station, situada cerca de la comunidad de Luther en el centro de Oklahoma, no figuraba en el *Green Book*; sin embargo, sirvió como refugio seguro entre dos «ciudades del ocaso» (*sundown towns*), lugares de los que las personas no blancas debían marcharse antes de la puesta del sol.

La estación ofrecía barbacoa e incluso béisbol.

Edward Threatt, cuyos abuelos inauguraron la estación alrededor de 1933, recordó un programa de televisión sobre los viajeros que «se divertían» (*getting their kicks*) en la Ruta 66.

"En términos generales, los viajeros negros no se divertían mucho en la Ruta 66", comentó.

Video 'Milta Café', un legendario lugar de la Ruta 66

Una nueva dirección

La visión del presidente Dwight Eisenhower para la creación de un moderno sistema de autopistas interestatales condujo, finalmente, a que la Ruta 66 fuera descatalogada como carretera federal en 1985.

Algunas localidades situadas a lo largo de la ruta languidecieron, y recayó en los gobiernos locales, las sociedades históricas estatales y las empresas privadas la tarea de preservar los tramos de esta célebre carretera que les correspondían.

Una fuerza impulsora en este empeño fue Angel Delgadillo, un barbero que ejerció presión ante la Legislatura de Arizona para que la vía fuera designada como carretera histórica. Delgadillo salvó a la localidad de Seligman de convertirse en un pueblo fantasma y sentó un precedente en materia de preservación para otras zonas.

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En Nuevo México se han conservado los bocetos originales de los letreros de neón; abundan los murales con motivos de la Ruta 66 y, en Albuquerque, diversos promotores inmobiliarios han restaurado los moteles situados a lo largo del tramo urbano más extenso de la carretera que aún se mantiene intacto.

En California, más del 90 % de la carretera sigue siendo transitable en vehículo. El *Cadillac Ranch*, situado en la región del Panhandle de Texas, ofrece a los visitantes la oportunidad de pintar con aerosol una serie de automóviles semienterrados.

Y, a orillas del río Misisipi, los viajeros pueden cruzar a pie o en bicicleta el antiguo puente *Chain of Rocks*. Más de 250 de los edificios, distritos y tramos de carretera de la ruta figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Pero no son solo los ladrillos y el asfalto lo que alimenta esta fascinación.

"Algunas de las cosas más interesantes y divertidas que les suceden a las personas al recorrer la ruta son encontrarse con alguien conocido o vivir algún suceso fortuito que surge de manera totalmente inesperada", comentó el autor e historiador Jim Ross.