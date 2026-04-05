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DHS suspende la compra de almacenes para retener a inmigrantes

Ocho acuerdos que ya tenían se vinieron abajo, ya que los propietarios optaron por no vender.

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Por:N+ Univision y AP
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Video Departamento de Seguridad Nacional suspende compra de almacenes

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) pausó la compra de almacenes para retener a los inmigrantes, mientras se examinan los contratos que se hicieron por Kristi Noem.

El descontento por cómo han estado llevando a cabo las redadas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) ocasionó que 8 acuerdos que ya tenían se vinieron abajo, ya que los propietarios optaron por no vender.

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Además, han cuestionado recursos locales, como los sistemas de alcantarillado y agua.

Video Illinois vs ICE: Acusan a agentes de inmigración de aparecerse en la corte de violencia doméstica

¿Cuántos almacenes se han comprado?

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De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, hasta el momento se han comprado 11 almacenes, ubicados en Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Utah. Estos representan un gasto total para el gobierno federal de 1.074 millones de dólares.

Durante la audiencia de confirmación de Markwayne Mullin como nuevo Secretario de Seguridad Nacional, señaló que quería proteger a su país, pero que también pensaba trabajar con “líderes comunitarios” y ser “buenos socios”.

Mullin confirmó que los municipios no tienen capacidad en su infraestructura para desechos y agua.

Los gobernadores se enteraron de la compra de los espacios después

También otro tema que hizo debate fue que tanto alcaldes, gobernadores como comisionados no sabían que el ICE había comprado instalaciones para retener a los inmigrantes, lo que ocasionó enojo y frustración, a pesar de que eran zonas que apoyaban al presidente Donald Trump.

Por parte de Mullin, heredó un plan de 38.300 millones de dólares para aumentar la capacidad a 92.000 camas mediante la adquisición de ocho centros de detención de gran escala, capaces de albergar entre 7.000 y 10.000 inmigrantes cada uno, así como 16 centros regionales de procesamiento de menor tamaño.

Video Departamento de Seguridad Nacional suspende compra de almacenes

Donald Trump propone aumentar el gasto en defensa a 1,5 billones de dólares.

El mandatario estadounidense propuso este viernes 3 de abril aumentar el gasto de defensa en su presupuesto de 2027. Concentrado en las inversiones militares de países, por encima de los programas internos.

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Algunos de los puntos que resaltó la Casa Blanca fueron apoyar operaciones para aplicar las leyes migratorias y eliminar los programas de ayuda a reasentamiento de refugiados, pero manteniendo los mismos fondos del ICE y utilizando los aumentos del año pasado en los fondos del DHS, con el fin de seguir abriendo centros de detención. Teniendo en cuenta 100.000 cupos para adultos y 30.000 para familias.

Video Donald Trump habla hoy sobre el avance de la guerra con Irán

Otro punto que tocaron fue el del aumento del 13% en financiamiento del Departamento de Justicia para centrarse en los delincuentes violentos, los cuales la Casa Blanca los denomina “crímenes de los migrantes”.

ALM

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