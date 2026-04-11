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Así fue el regreso de la tripulación de Artemis II a la Tierra

Wiseman, Glover, Koch y Hansen volaron 694.481 millas. Más que cualquier otro ser humano, y rompieron el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970

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Por:N+ Univision
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Video Estudiantes de FIU reaccionan a la histórica misión Artemis II

Los primeros astronautas en viajar a la Luna en más de medio siglo regresaron a la Tierra este viernes 10 de abril tras la misión Artemis II de la (National Aeronautics and Space Administration) NASA.

Wiseman, Glover, Koch y Hansen volaron 694.481 millas. Más que cualquier otro ser humano, y rompieron el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970. A continuación te contamos cómo fue el regreso de la tripulación.

Video Estudiantes de FIU reaccionan a la histórica misión Artemis II

¿Cómo fue su regreso?

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El aterrizaje de los astronautas de Artemis II se llevó a cabo el viernes 10 de abril a las 5:07 pm Pacific Daylight Time (Hora de Verano del Pacífico) frente a la costa de San Diego, tras 10 días de su misión.

Aviones militares fotografiaron de lejos su escudo térmico de la nave, mientras aterrizaba la tripulación, para que después buzos lo revisaran desde abajo. A la vez que la cápsula flotaba en el Pacífico.

Los astronautas fueron recibidos por una alianza con la NASA y las fuerzas armadas de Estados Unidos, las cuales los ayudaron a que pudieran salir de la nave. Después de que salieran, con ayuda de un helicóptero, los transportaron al USS John P. Murtha, el cual es un buque de transporte anfibio de la Marina de los Estados Unidos, perteneciente a la clase San Antonio, con el fin de que se les hicieran los primeros exámenes médicos.

Video "Lo logramos": NASA ofrece mensaje luego del regreso de los astronautas de Artemis a la Tierra

Jared Isaacman, el actual administrador de la NASA, saludó a los astronautas con abrazos justo en el momento en que bajaron del helicóptero a la enfermería. Mientras iban caminando, rechazaron las sillas de ruedas que les ofrecieron.

“Estamos de vuelta en el negocio de enviar astronautas a la Luna, traerlos de regreso sanos. Esto es solo el comienzo”, dijo Isaacman.

Este hito histórico hizo que recibieran el reconocimiento de múltiples políticos y estrellas de cine, tales como el presidente Donald Trump, el rey Carlos III de Inglaterra, Ryan Gosling, Scarlett Johansson y William Shatner.


Se espera que los miembros de la tripulación regresen al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston hoy sábado 11 de abril del 2026.


ALM

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