Misión Artemis Tripulación Artemis II habla por primera vez tras su retorno a la Tierra: 'Estamos unidos para siempre' Entre bromas, abrazos y algunos momentos emotivos, los astronautas revelaron que haber vivido juntos esta misión hacia la Luna y de regresar a la Tierra los mantendrá unidos para siempre.

Video Astronautas de Artemis II comparten primeras declaraciones tras regresar a la Tierra en Houston

“De vuelta en casa”, los cuatro astronautas de la misión Artemis II hablaron por primera vez en público tras amerizar el viernes 10 de abril en las costas de California, en una operación arriesgada que implicó salir de la órbita terrestre para transitar por la órbita de la Luna.

En una conferencia de prensa, rodeados de los aplausos de los trabajadores de la NASA y sus familiares, los astronautas Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II; el piloto Victor Glover, la especialista de misión, Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, compartieron cómo vivieron la misión.

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Entre bromas, abrazos y algunos momentos emotivos, los astronautas revelaron que haber vivido juntos esta misión hacia la Luna y de regresar a la Tierra los mantendrá unidos para siempre.

Es lo más especial que ha pasado en mi vida: Wiseman

“ Victor, Christina y Jeremy estamos unidos para siempre y nadie aquí abajo va a saber por lo que acabamos de pasar los cuatro, es lo más especial que ha pasado en mi vida”, confesó el comandante Wiseman visiblemente emocionado.

En un breve mensaje, el astronauta compartió que él y resto de la tripulación llegaron a un nivel de coordinación que se mantiene incluso cuando ya terminó la misión. Afirmó que no se trató de una operación fácil pero sí le permitió saber lo especial que es ser habitante del planeta Tierra.

“Esto no fue fácil. Cuando estás allá solo quieres regresar con tu familia, es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra”, compartió Reid Wiseman.

No lo he procesado: Glover

El segundo en tomar la palabra fue el piloto Victor Glover, confesó que hasta el momento no ha podido procesar lo que la misión logró hacer en el espacio, y agradeció a Dios, a su familia y a los equipos que los entrenaron para lograr Artemis II.

“No he procesado lo que acabamos de hacer, cuando esto empezó yo quería agradecer a Dios en público y quiero agradecer a Dios de nuevo. La gratitud de ver lo que vimos y estar con quien estuve es demasiado grande que no cabe en un cuerpo”, dijo el astronauta.

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La Tierra es una tripulación: Koch

La única mujer que participó en la misión, la especialista de la NASA, Christina Koch, también estuvo visiblemente emocionada por haber participado en la misión.

Compartió sus impresiones sobre el ver al planeta Tierra como una pequeña esfera en medio de la oscuridad del Espacio, “como un bote salvavidas colgado en el Universo”.

“Una tripulación es un grupo de personas que están en ello todo el tiempo… Es estar dispuesto a sacrificarse en silencio el uno por el otro, eso es dar gracias”, señaló Koch.

En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se oculta tras la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. (NASA vía AP) Imagen AP

“Cuando vimos la pequeña Tierra la gente le preguntó a nuestra tripulación qué impresiones teníamos. Honestamente lo que me impactó no fue solo la Tierra, sino toda la oscuridad a su alrededor, la Tierra era solo este bote salvavidas colgando tranquilamente en el Universo. En el planeta Tierra ustedes son una tripulación”, manifestó.

La experiencia humana de ir a la Luna es lo más extraordinario: Hensen

El último en tomar la palabra fue el especialista de la misión Jeremy Hensen, de la Agencia Espacial Canadiense, quien agradeció el liderazgo de la NASA y el trabajo de la entidad canadiense.

Con un tono bromista, el astronauta sentado a escasos dos metros del comandante Waisman, aseguró “es lo más lejos que he estado lejos de Reid en mucho tiempo”, provocando las carcajadas de todos los trabajadores de la NASA y familiares presentes.

Dijo que aunque lo que hicieron en el Espacio es ciencia, “es la experiencia humana lo que es extraordinario para nosotros”.

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“Lo que viste fue un grupo de personas que amaban tener una contribución significativa y extraer alegría de eso, lo que hemos estado escuchando es que fue algo especial para que lo presenciaras”, dijo Jeremy Hensen.