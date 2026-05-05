Detención Meses después de ser detenidos por ICE, Mariachi Brothers suben al escenario con Kacey Musgraves Su participación en los conciertos se da luego de que su caso generara atención pública y llamados a su liberación, convirtiendo su regreso en un símbolo dentro del debate migratorio

Video Los 'hermanos Mariachi' regresan a la escuela luego de pasar por detención de ICE

Meses después de haber sido detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos, los jóvenes integrantes de los Mariachi Brothers regresaron a los escenarios en un giro inesperado: ahora como invitados especiales de la cantante Kacey Musgraves.

A inicios de 2026, los hermanos Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar fueron arrestados junto a su familia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que generó críticas y atención nacional. La familia, que había llegado a Estados Unidos en 2023 en busca de asilo, permaneció bajo custodia durante varias semanas antes de ser liberada en marzo.

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Lejos de los centros de detención, los jóvenes músicos retomaron su camino en la música. La oportunidad llegó cuando Musgraves —quien previamente se había pronunciado contra las políticas migratorias— los invitó a abrir una serie de conciertos en Texas como parte del lanzamiento de su nuevo álbum Middle of Nowhere.

Los conciertos, realizados en el histórico recinto Gruene Hall, marcaron el regreso de los hermanos al escenario, donde interpretaron piezas tradicionales del mariachi y compartieron presentación con la artista. El trío, que ya había actuado en escenarios como el Capitolio de Estados Unidos, volvió así a conectar con el público, esta vez tras una experiencia que puso su historia en el centro del debate migratorio.

Al igual que muchos otros músicos, Musgraves ya se había pronunciado anteriormente en contra de ICE. En junio de 2025, escribió en X: “Si los manifestantes no pueden llevar máscaras, ICE tampoco debería poder hacerlo”.