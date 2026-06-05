Irán EEUU derriba drones de ataque iraníes que fueron lanzados hacia el estrecho de Ormuz El ejército estadounidense informó haber derribado cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz el viernes y haber atacado posteriormente algunas estaciones de radar de vigilancia costera de la República Islámica

Video Marco Rubio defiende la estrategia de EEUU; ataques de Irán y EEUU continúan en conflicto de Medio Oriente

El ejército de los Estados Unidos derribó cuatro drones de ataque iraníes este viernes 5 de junio de 2026, que fueron lanzados hacia el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses atacaron sitios de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm, en medio de las tensas negociaciones para poner fin al alto el fuego.

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"Los drones de ataque supusieron una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional", declaró el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales. El ejército está imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al control que ejerce Teherán sobre el crucial corredor para el transporte mundial de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía.

Fue el último de una serie de ataques recíprocos que han puesto a prueba el frágil alto el fuego en la guerra y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para extender esa tregua.

A principios de esta semana, drones iraníes causaron graves daños a una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, provocando la muerte de una persona, heridas a decenas y el cierre temporal del aeródromo.

A pesar de que los ataques han generado nuevas preocupaciones sobre un posible colapso del alto el fuego, el presidente Donald Trump declaró el viernes a los periodistas que "la situación con Irán parece ir bastante bien".

“Saldremos de Irán muy pronto y de una forma u otra, ya sea con un acuerdo o por la vía más dura”, dijo Trump en un evento con agricultores en Wisconsin. “Quizás la vía más dura sea la más fácil, pero saldremos, y los precios de los fertilizantes bajarán muchísimo, como hace cuatro meses”.

Su administración también ha ensalzado el último alto el fuego acordado esta semana entre el gobierno libanés e Israel tras las conversaciones mediadas por Estados Unidos en Washington. Esto a pesar de que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, rechazó el acuerdo y de los nuevos ataques lanzados por ambas partes.

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Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado el control de amplias zonas del sur, también amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano.