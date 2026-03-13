Petróleo ¿Cómo funciona la Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU? Los precios del petróleo se han disparado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán, y el presidente Donald Trump está recurriendo ahora a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos como parte de un acuerdo más amplio entre muchos de los países más ricos del mundo para utilizar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia.



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Los precios del petróleo se han disparado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán, y el presidente Donald Trump está recurriendo ahora a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos como parte de un acuerdo más amplio entre muchos de los países más ricos del mundo para utilizar las reservas de emergencia.

Trump había restado importancia a la necesidad de utilizar el petróleo de reserva tras el estallido de la guerra con Irán, sosteniendo que los suministros de EEUU eran abundantes y que los precios bajarían pronto. Pero eso cambió el miércoles, cuando la Agencia Internacional de la Energía se comprometió a liberar 400 millones de barriles de petróleo disponibles de las reservas de sus países miembros, el mayor volumen de petróleo de emergencia extraído en la historia de la organización.

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De ese volumen, EEUU liberará 172 millones de barriles en un plazo de 120 días, informó el Departamento de Energía. En esta note te explicamos qué es y cómo funciona la Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU.

Qué es la Reserva Estratégica de Petróleo

El Departamento de Energía informa que la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) es el suministro petrolero de emergencia más grande del mundo, establecido principalmente para reducir "el impacto de las interrupción en el suministro de productos petroleros, y para cumplir las obligaciones de EEUU bajo el programa internacional de energía".

Fue establecida en 1975 por el presidente Gerald Ford después de que la Organización de Páises Exportadores de Petróleo (OPEP) "impuso un embargo petrolero contra EEUU, desatando una crisis energética que envío a la economía estadounidense a una recesión".

"Para mitigar los daños derivados de una posible escasez futura de petróleo, el Departamento de Energía (DOE) adquirió en 1977 varias cavernas de sal ya existentes a lo largo del Golfo para que sirvieran como primeras instalaciones de almacenamiento".

El petróleo de la SPR se vende en condiciones competitivas cuando el presidente determina, de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley de Política Energética y Conservación (EPCA), que es necesario realizar una venta. A lo largo de la historia, el presidente ha autorizado liberaciones de emergencia de la SPR en cuatro ocasiones.

Cómo se almacena el petróleo

Las reservas de petróleo de propiedad federal se almacenan en enormes cavernas subterráneas de sal en cuatro emplazamientos a lo largo de la costa del Golfo.

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A lo largo de la costa del Golfo se concentran más de 500 domos salinos. El almacenamiento en formaciones salinas garantiza la seguridad y la protección, evita la evaporación o las emisiones atmosféricas, y ofrece bajos costos de construcción (una quinta parte de los de los tanques de superficie convencionales) y bajos costos operativos.

Además, muchas refinerías estadounidenses y puntos de distribución para buques cisterna, barcazas y oleoductos se encuentran a lo largo de la costa del Golfo, y esa proximidad brinda la máxima flexibilidad para responder a las interrupciones en el suministro con el menor impacto ambiental posible.

El enorme tamaño de la Reserva Estratégica de Petróleo (con una capacidad de almacenamiento autorizada de 714 millones de barriles) la convierte en "un importante elemento disuasorio frente a posibles cortes en el suministro de petróleo y en una herramienta clave de la política exterior", explica el Departamento de Energía.

Qué tamaño tienen los depósitos

La Reserva Estratégica está compuesta por 60 cavernas de sal. Cada caverna tiene forma cilíndrica, con un diámetro promedio de unos 200 pies y una altura de 2,550 pies, lo que supone un espacio lo suficientemente grande como para que quepa en su interior la Torre Willis de Chicago y aún quede espacio de sobra.

Con una capacidad de almacenamiento autorizada de hasta 713,5 millones de barriles, a fecha de agosto de 2025, la SPR cuenta actualmente con unos 415 millones de barriles de petróleo crudo. Esa cantidad de petróleo crudo, refinada en gasolina, podría llenar los tanques de más de 630 millones de vehículos tipo sedán grandes.

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De qué forma se distribuye el petróleo de la reserva

Las instalaciones del Sistema de Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) están conectadas a activos del sector intermedio dentro de tres sistemas de distribución: Seaway, Texoma y Capline.

El sistema Seaway incluye la instalación SPR de Bryan Mound y se conecta con los centros de refinería de Houston, Texas City y Freeport. El sistema Texoma incluye las instalaciones SPR de Big Hill y West Hackberry. Tanto Big Hill como West Hackberry tienen conectividad con las refinerías de las áreas de Beaumont-Port Arthur, Lake Charles y Nueva Orleans, y conectividad limitada con las refinerías del área de Houston. El sistema Capline incluye la instalación SPR de Bayou Choctaw y se conecta con las refinerías del área de Baton Rouge, así como con una refinería del área de Nueva Orleans.

Para marzo de 2025 las cuatro instalaciones de almacenamiento del SPR estaban conectadas mediante oleoductos de propiedad del SPR y oleoductos y terminales de propiedad comercial a 24 refinerías de la zona de la Costa del Golfo y a seis refinerías ubicadas en Michigan, Ohio y Kentucky.

El SPR también se conecta a tres terminales marítimas que tienen una capacidad de distribución marítima contratada combinada de 2.22 millones de barriles diarios, y es propietario de una terminal marítima (arrendada a ExxonMobil Pipeline Company) con una capacidad de distribución de 400 mil barriles diarios.

Estas terminales marítimas son: Terminal Seaway (Enterprise Products), Freeport, Texas; Terminal Seaway (Enterprise Products), Texas City, Texas; Terminal Energy Transfer, Nederland, Texas; y la Terminal St. James, propiedad del Departamento de Energía (DOE), en St. James, Luisiana.

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Cómo se vende el petróleo de la reserva estratégica

Las retiradas autorizadas mediante una resolución presidencial para llevar a cabo una venta pública de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) se venden en una subasta competitiva al mejor postor.