La ciudad de Huntington Beach deberá respetar la Ley Santuario de California

“Lo más importante de esta decisión es que la policía de Huntington Beach no hará el trabajo de los agentes de inmigración cuando detenga a alguien”, dijo Apolonio Morales, director político de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “El trabajo de arrestar y deportar le pertenece al gobierno federal; en California una persona no puede ser penalizado dos veces, primero por cometer un delito y otra por ser indocumentado”.

Funcionarios de Huntington Beach argumentaron en su demanda contra la ley SB54 que la ciudad no tenía que cumplir con la Ley de Valores de California porque es una ciudad autónoma y la Constitución de EEUU otorga a las ciudades chárter más autoridad para imponer leyes que reemplazan a las leyes estatales.

“Si una corte de apelaciones ha fallado en tu contra, aunque existan sentimientos personales, representen un liderazgo antiinmigrante o sean bastión republicano, la ciudad no tiene opción más que no violar el dictamen”, dijo el abogado de inmigración, Alex Gálvez. “Los funcionarios, como individuos y la ciudad pueden ser demandados si no cumplen con el fallo”.