Idaho prepara la ejecución de uno de los asesinos con más años en el corredor de la muerte en EEUU

Una cárcel de Idaho tiene prevista el próximo miércoles la ejecución de Thomas Eugene Creech, un reo de 73 años que lleva 50 tras las rejas y, por lo tanto, es uno de los condenados a muerte que más años lleva en una prisión en Estados Unidos.

Salvo que frenen su ejecución a último momento, Creech será ejecutado por inyección letal por el asesinato de su compañero de prisión en 1981, con un calcetín relleno de pilas.

El asesinato de David Jensen, un joven discapacitado que cumplía condena por robo de autos, fue el último de un amplio camino criminal que hizo que Creech fuera condenado por cinco asesinatos en tres estados, además de ser sospechoso de al menos otra media docena de crímenes.

Sin embargo, actualmente, décadas después de haber cometido aquellos homicidios, a Creech se le conoce dentro de los muros de la Institución de Máxima Seguridad de Idaho simplemente como 'Tom', un anciano generalmente de buen comportamiento al que le gusta la poesía.

Un intento fallido por frenar su ejecución

Creech intentó sin éxito frenar su ejecución, a pesar de contar incluso con el apoyo de un exdirector de la penitenciaría, del personal de la prisión que relató cómo les escribió poemas de apoyo o condolencias, y hasta del juez que lo condenó a muerte.

“Algunos de nuestros funcionarios penitenciarios han crecido con Tom Creech”, explicó el viernes el director del Departamento Correccional de Idaho, Josh Tewalt. “Nuestro director tiene una relación de larga data con él (...) Hay una familiaridad y una relación que se ha ido construyendo con el tiempo”, agregó.

Los abogados de Creech presentaron una serie de apelaciones de último minuto en cuatro tribunales diferentes en los últimos meses, tratando de detener la que sería la primera ejecución en Idaho en 12 años. Han argumentado que la negativa de Idaho a decir dónde se obtuvo la droga para la ejecución viola sus derechos y que recibió asistencia letrada ineficaz.

Pero el viernes, tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó un argumento de que Creech no debería ser ejecutado porque fue sentenciado por un juez y no por un jurado.

Los crímenes de Tom Creech

No está claro a cuántas personas mató Creech, un nativo de Ohio, antes de ser encarcelado en Idaho en 1974. En un momento afirmó haber matado a unas 50 personas, pero muchas de las confesiones se hicieron bajo la influencia del actualmente desacreditado "suero de la verdad" y están llenas de historias extravagantes sobre sacrificios humanos impulsados por el ocultismo y asesinatos por encargo de una poderosa banda de motociclistas.

Las estimaciones oficiales varían, pero las autoridades tienden a centrarse en 11 muertes.

En 1973, Creech fue juzgado por el asesinato de Paul Schrader, de 70 años, un jubilado que fue asesinado a puñaladas en el motel de Tucson, Arizona, donde vivía Creech. El sospechoso usó las tarjetas de crédito y el vehículo de Schrader para salir de Tucson hacia Portland, Oregon. Un jurado lo absolvió, pero las autoridades dicen que no tienen dudas de que él fue el responsable.

Al año siguiente, Creech estuvo internado en el Hospital Estatal de Oregon durante unos meses. Obtuvo un pase de fin de semana y viajó a Sacramento, California, donde mató a Vivian Grant Robinson en su casa. Luego, usó el teléfono de Robinson para informar al hospital que regresaría con un día de retraso. Ese crimen no se resolvió hasta que Creech lo confesó más adelante, mientras estaba bajo custodia en Idaho. Fue condenado por el crimen muchos años después, en 1980.

Después de ser dado de alta del Hospital Estatal de Oregon, Creech consiguió un trabajo en una iglesia en Portland haciendo trabajos de mantenimiento. Vivía en la propia iglesia y fue allí donde disparó y mató a William Joseph Dean, de 22 años, en 1974. Las autoridades creen que luego mató a tiros a Sandra Jane Ramsamooj en la tienda de comestibles de Salem donde ella trabajaba.

Creech fue finalmente arrestado en noviembre de 1974. Él y una novia estaban haciendo 'autostop' en Idaho cuando fueron recogidos por dos pintores, Thomas Arnold y John Bradford. Creech mató a tiros a ambos hombres y la novia cooperó con las autoridades.

La sala de ejecución de la Institución de Máxima Seguridad de Idaho, en una imagen de archivo. Imagen Jessie L. Bonner/AP



Mientras estaba bajo custodia, Creech confesó haber cometido otros asesinatos. Algunos parecían ser inventados, pero proporcionó información que llevó a la policía a los cuerpos de Gordon Lee Stanton y Charles Thomas Miller cerca de Las Vegas, y de Rick Stewart McKenzie, de 22 años, cerca de Baggs, Wyoming.

Inicialmente, Creech fue condenado a muerte por matar a los pintores. Pero después de que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibiera las sentencias de muerte automáticas en 1976, su sentencia se convirtió en cadena perpetua.

Eso cambió después de que mató a Jensen, quien cumplía condena por robo de autos. La vida de Jensen no había sido fácil: sufrió una herida de bala casi fatal cuando era adolescente que lo dejó con discapacidades graves, incluida parálisis parcial.

Los familiares de Jensen se opusieron al pedido de clemencia de Creech. Describieron a Jensen como un alma gentil y un bromista al que le encantaba cazar y pasar tiempo al aire libre. Su hija, que tenía 4 años cuando lo mataron, habló de cómo nunca llegó a conocerlo y de lo injusto que era que Creech todavía estuviera presente cuando su padre no lo estaba.

Mientras tanto, los partidarios de Creech dicen que las décadas que lleva en la cárcel lo han cambiado. Una empleada del corredor de la muerte de la prisión dijo a la junta de libertad condicional el mes pasado que, si bien no es capaz de imaginar el sufrimiento que Creech infligió a los demás, él ahora es una persona que hace contribuciones positivas a su comunidad. La fecha de su ejecución será difícil para todos en la prisión, dijo, especialmente aquellos que lo conocen desde hace años.

