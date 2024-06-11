Cambiar Ciudad
Juicios

Jurado halla responsable a Chiquita Brands International de asesinatos perpetrados por paramilitares en Colombia

El litigio fue iniciado por un grupo de familiares de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes alegan que Chiquita Brands International pagó cerca de $2 millones a ese grupo violento a cambio de protección.

Univision picture
Por:Univision
Video Hallan culpable a Chiquita Brands de financiar organización paramilitar en Colombia: deberá indemnizar a víctimas

Un jurado del sur de Florida dictaminó que la gigante bananera Chiquita Brands International es responsable de ocho asesinatos perpetrados por un grupo paramilitar que la compañía ayudó a financiar en Colombia durante el conflicto interno del país.

El jurado ordenó a la multinacional pagar 38.3 millones de dólares a 16 familiares de agricultores y otros civiles que fueron asesinados en episodios separados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que Chiquita financió desde 1997 hasta 2004.

PUBLICIDAD

El jurado concluyó que "Chiquita, a sabiendas, brindó asistencia sustancial a las AUC en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daño a otros".

17 años de litigios contra Chiquita Brands International

El juicio contra Chiquita representa la culminación de años de esfuerzos para llevar al gigante bananero ante la ley, por lo que las familias de las víctimas alegan fueron pagos ilegales que la compañía hizo a las AUC, conocida por secuestrar a civiles en medio de la noche y dejar sus cadáveres mutilados para que sus familias los encontraran en ese estado.

Más sobre Juicios

Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión y una multa de $500,000
5 mins
ÚLTIMA HORA

Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión y una multa de $500,000

Estados Unidos
¿La secuestraron cazarrecompensas o se lo inventó todo por dinero? El extraño caso de Yuriana Peláez
4:44

¿La secuestraron cazarrecompensas o se lo inventó todo por dinero? El extraño caso de Yuriana Peláez

Estados Unidos
Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, es declarado culpable de hacer negocios con narcotraficante sancionado
10 mins

Ángel del Villar, dueño de la disquera Del Records, es declarado culpable de hacer negocios con narcotraficante sancionado

Estados Unidos
Así se infiltró el FBI en la disquera de narcocorridos Del Records para acusar al dueño
3:17

Así se infiltró el FBI en la disquera de narcocorridos Del Records para acusar al dueño

Estados Unidos
Así fue como el cantante de corridos Gerardo Ortiz aceptó una riesgosa cooperación con el FBI
6 mins

Así fue como el cantante de corridos Gerardo Ortiz aceptó una riesgosa cooperación con el FBI

Estados Unidos
Esto es lo que declaró el cantante Gerardo Ortiz en el juicio contra su exproductor Ángel del Villar, acusado de violar la Ley Kingpin
2:01

Esto es lo que declaró el cantante Gerardo Ortiz en el juicio contra su exproductor Ángel del Villar, acusado de violar la Ley Kingpin

Estados Unidos
Juicio de Ángel del Villar: detalles de un concierto de corridos en México que fue espiado por el FBI
1:45

Juicio de Ángel del Villar: detalles de un concierto de corridos en México que fue espiado por el FBI

Estados Unidos
“Mi hermano lava dinero del cartel”: así empezó el juicio de Ángel del Villar, productor musical supuestamente vinculado al CJNG
1:28

“Mi hermano lava dinero del cartel”: así empezó el juicio de Ángel del Villar, productor musical supuestamente vinculado al CJNG

Estados Unidos
Una jueza de apelaciones rechaza petición de Trump de retrasar la sentencia del viernes en el caso 'Stormy Daniels'
4 mins

Una jueza de apelaciones rechaza petición de Trump de retrasar la sentencia del viernes en el caso 'Stormy Daniels'

Estados Unidos
Juez rechaza petición de Trump para retrasar la sentencia del viernes en el caso de Stormy Daniels mientras apela
4 mins

Juez rechaza petición de Trump para retrasar la sentencia del viernes en el caso de Stormy Daniels mientras apela

Estados Unidos

La compañía había llegado a un acuerdo con fiscales federales en 2007 a través del cual se declaró culpable en una corte de Nueva York de financiar a las AUC, pero evitó cargos penales adicionales contra sus ejecutivos a cambio del pago de una multa de $25 millones.

Después del acuerdo, un grupo de familiares de víctimas de las AUC demandaron a la compañía por el pago de indemnizaciones por las muertes de sus seres queridos, pero en 2019 un juez federal desestimó la acción al decidir que los demandantes no contaban con pruebas suficientes para sostener su caso.

En septiembre de 2022, una corte federal de apelaciones revirtió la decisión del juez federal, dando luz verde al juicio civil que tuvo lugar en una corte federal de la ciudad de West Palm Beach, en Florida.

¿Qué alegaron las partes en el juicio?

Según la defensa de Chiquita los casi $2 millones que admitieron haber entregado a la organización terrorista en las décadas de 1990 y 2000 constituyeron pagos para la protección de sus empleados en Colombia.

PUBLICIDAD

Pero los representantes de las familias de las víctimas dijeron que Chiquita se asoció con las AUC voluntariamente para proteger su negocio y no a sus empleados, y que incluso usó a la organización para acabar por la fuerza con problemas causados por sus empleados.

Jack Scarola, abogado de los demandantes, dijo que ningún ejecutivo de Chiquita pasó un solo día en la cárcel por el delito que la compañía admitió y que ninguna víctima superviviente vio un centavo del pago hecho en virtud del acuerdo con los fiscales en 2017.

Chiquita pagó al grupo terrorista "a sabiendas de que el precio era sangre”, alegaron los demandantes.

El abogado de los demandantes explicó en el juicio que el mismo clima y latitud ideales para la siembra del banano son similares a los de la producción de cocaína y que cuando los civiles abandonaron el área temerosos de la violencia, Chiquita compró las tierras abandonadas a precios muy bajos.

El abogado explicó que luego el área se vió sumida en la violencia y que en lugar de retirarse, Chiquita invirtió en ella.

La acusación alegó que los ejecutivos de la empresa se reunieron en 1997 con el líder de las AUC, Carlos Castaño, y poco después comenzó el primero de más de 100 pagos a las AUC.

Scarola instó al jurado a considerar a Chiquita tan responsable por las muertes como los mismos hombres enmascarados que apretaron los gatillos.

Relacionados:
Juicios TribunalesTerrorismoColombiaApelacionesWest Palm BeachVíctimasIndemnizacionesBanana

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD