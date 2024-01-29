Niegan un nuevo juicio para Alex Murdaugh, el multimillonario exabogado condenado por asesinar a su esposa e hijo

Video Alex Murdaugh, sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y un hijo

Una jueza de Carolina del Sur rechazó el lunes la solicitud de Alex Murdaugh de celebrar un nuevo juicio después de que su equipo de defensa acusara a una secretaria del tribunal de manipular al jurado.

La jueza Jean Toal dijo que después de revisar la transcripción completa del juicio de seis semanas, no podía anular el veredicto basándose "en la fuerza de algunos comentarios fugaces y tontos de una secretaria del tribunal que buscaba publicidad" porque no cambiaron activamente las mentes de los miembros del jurado.

Aseguró que no estaba segura de si la secretaria del condado de Colleton, Becky Hill, estaba diciendo la verdad, pues nunca habló con el jurado sobre el caso y dijo que se sentía "atraída por el canto de sirena de la celebridad". Sin embargo, dijo que los 12 miembros del jurado que testificaron aseguraron que ningún comentario influyó directamente en su decisión de declarar culpable a Murdaugh.

Los 12 miembros del jurado hicieron un viaje de 145 kilómetros (90 millas) desde el condado Colleton hasta Columbia para dar testimonios en promedio de unos tres minutos, mayormente preguntas simples de sí o no, sacadas del cuestionario de la jueza.

Murdaugh, hoy asesino convicto, abogado despojado de licencia y ladrón confeso que cumple una cadena perpetua, observó vestido de uniforme naranja de presidiario junto con sus abogados.

Por qué buscaban un nuevo juicio para Alex Murdaugh

Una miembro del jurado que halló culpable a Alex Murdaugh de asesinar a su esposa e hijo testificó que cuando una asistente del tribunal realizó una serie de comentarios sobre el juicio, hizo que Murdaugh pareciera culpable y que ello influyó en su decisión.

Durante la audiencia, la miembro del jurado reiteró que Hill le instruyó al jurado “prestar mucha atención” a la apariencia y conducta de Murdaugh cuando declarase en el juicio.

“Ella pareció decir como que él ya era culpable”, dijo la mujer, identificada sólo como la Jurado Z. Preguntada si eso influyó en su voto a favor de declararlo culpable, respondió “Sí, señora”.

Luego, ratificó también otra cosa que dijo en su declaración de agosto, de que fueron los demás miembros del jurado, más que las instrucciones de la asistente, los que influyeron en su voto a favor de declarar culpable a Murdaugh.

“Yo tenía mis dudas sobre la culpabilidad del señor Murdaugh, pero voté a favor porque me sentí presionada por los demás miembros del jurado”, aseveró.

Pero los otros 11 miembros del jurado testificaron que su decisión de declarar a Murdaugh culpable se basó únicamente en los testimonios, las pruebas y las leyes, y sólo uno de ellos mencionó haber escuchado las instrucciones de la asistente Becky Hill.

Ese miembro del jurado dijo que Hill les pidió que “presten atención al lenguaje corporal” de Murdaugh, pero aclaró que ello no le hizo cambiar de opinión.

Hill también testificó, negando haber hablado alguna vez sobre el caso o sobre Murdaugh con el jurado. "Nunca hablé con ningún jurado sobre algo así", dijo Hill.

En Carolina del Sur, un veredicto de culpabilidad debe ser unánime.

Video El momento en que Alex Murdaugh es sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa e hijo

Otra testigo habló sobre el comportamiento de Hil

La defensa de Murdaugh llamó más tarde a testificar a la secretaria del condado de Barnwell, Rhonda McElveen, quien ayudó a Hill durante el juicio. McElveen dijo que Hill sugirió antes del juicio que escribieran juntas un libro sobre el caso, “porque ella quería una casa en el lago y yo quería jubilarme”, y que un veredicto de culpabilidad vendería más libros.

Durante el contrainterrogatorio, McElveen dijo que no contactó al juez de primera instancia porque no creía que ninguno de los comentarios o comportamientos de Hill alcanzaran el nivel de mala conducta.

A Hill también se le preguntó por qué le dijo a la gente horas antes de que el jurado recibiera el caso que esperaba que las deliberaciones fueran breves. El secretario dijo que era un presentimiento después de años en un tribunal.

El mediático caso de Murdaugh

La caída de Murdaugh de su papel de abogado que dominaba su pequeño condado a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional ha sido cubierta exhaustivamente por programas de crímenes reales, podcasts y blogueros.

Incluso si Murdaugh, de 55 años, consiguiera un nuevo juicio por asesinato, no saldrá libre. También cumple una pena de 27 años después de admitir que robó 12 millones de dólares de su bufete de abogados y de acuerdos que obtuvo para clientes en demandas por muerte por negligencia y lesiones graves. Murdaugh prometió no apelar esa sentencia como parte de su acuerdo de culpabilidad.

Murdaugh se ha mantenido firme en que no mató a su hijo menor Paul con una escopeta y a su esposa Maggie con un rifle, desde el momento en que les dijo a los agentes que encontró sus cuerpos en su casa del condado de Colleton en 2021. Testificó en su propia defensa.

Incluso si este esfuerzo fracasa, Murdaugh ni siquiera ha iniciado las apelaciones periódicas de su sentencia, donde se espera que sus abogados argumenten varias razones por las que su juicio por asesinato fue injusto, incluido el hecho de que el juez permitió voluminosos testimonios sobre sus delitos financieros.

Dijeron que esto permitió a los fiscales difamar a Murdaugh con pruebas no directamente relacionadas con los asesinatos.